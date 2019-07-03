«Я не могла даже говорить»: Александра Яковлева о борьбе с раком

Чуть больше месяца назад звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева
призналась, что уже два года страдает от онкологии
. На днях 62-летняя актриса появилась в эфире программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова
, где рассказала, что год назад вообще не могла ходить и передвигалась только на инвалидной коляске.
«Я не могла ходить совсем
, - призналась Яковлева. - Я сидела. Я вообще неподвижно лежала тогда. Не могла даже говорить. Мне сказали, что несколько месяцев и все. У меня была последняя стадия
».
О диагнозе Александра Евгеньевна узнала после того, как выиграла выборы в калининградский Городской совет в сентябре 2016 года. По ее словам, эйфория от победы омрачилась плохим самочувствием: у актрисы начались проблемы с координацией движений, она пила обезболивающие и подозревала, что у нее проблемы с позвоночником или суставами. Тогда близкий друг отвез Яковлеву в больницу.
«Врач посмотрела на меня и сказала: «Ничего себе!»
, - вспоминает звезда. - Это была опухоль, рак груди. Тут же анализы. Входит ко мне профессор Орлова. Она сказала, что деваться уже некуда. Мы стали делать мощное влияние химии. Мне было настолько больно. Правильно Дарья Донцова (писательница в 1998 году тоже лечилась от рака молочной железы - прим.ред) говорит, что нужно найти своего лечащего врача. Мне очень повезло. Я каждое утро молю Бога за то, что они рискнули. С каждый химией мне становилось все лучше и лучше. А с седьмой химии я встала и пошла
».
Однако радоваться было рано - метастазы пошли в мозг, и актрисе стало по-ностоящему страшно за себя: «Мне сказали, что если мне сделают МРТ после 20 облучений, а опухоль не перестанет расти, то мне останется буквально чуть-чуть жизни
».
На протяжении всей болезни Александре Евгеньевне помогали дети, которые узнали о ее болезни от чиновников. Это очень разочаровало актрису, которая не хотела, чтобы они срывались с места и срочно мчались в Санкт-Петербург, где она лежала в больнице.
«Я не хочу, чтобы они все бросили
, - заявила Яковлева. - Я хочу, чтобы они занимались своей семьей, работой, собой. У них была необходимость приехать ко мне. Дочь Лиза просила очень. Но я знаю ее жизнь. Он достаточно сложная. У нее маленькие дети, работа, которой она должна заниматься. А сын Кондратий тоже занят. Железная дорога — это серьезная организация (сын Александры Яковлевой является генеральным директором АО «Калининградская пригородная пассажирская компания» - прим.ред)
».