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«Никто не отменял естественный отбор»: Брэд Питт о возможном завершении актерской карьеры

3 июля
2019 год

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3 июля 2019
Голливудский актёр Брэд Питт снялся для обложки австралийской версии журнала GQ накануне мировой премьеры фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где он исполнил главную роль. В интервью изданию, которое большей частью было посвящено кино, Питт заявил, что вскоре вообще может перестать появлятся на экранах, поскольку сейчас его больше всего интересует продюсирование.

«Никто не отменял естественный отбор»: Брэд Питт о возможном завершении актерской карьеры

«Мне очень нравится находиться по другую сторону камеры, отвечать за производство проекта, - поделился Брэд. - Я действительно считаю, что актерская игра больше подходит молодым людям. Дело не в том, что нет интересных, характерных персонажей для зрелых актеров. Никто не отменял естественный отбор».

Очередной продюсерский проект Брэда Питта, фантастическая драма «К звёздам», где он так же сыграл главную роль, выйдет в российский прокат уже в сентябре. Кроме прочего актёр рассказал, что его очень заботит будущее кинематографа, и он рад появлению стриминговых сервисов, выпускающих качественный контент с привлечением талантливых режиссёров и артистов.

Что ж, если с продюсированием у Брэда не заладится, он всегда может продавать свои скульптуры, созданием которых увлекается последние несколько лет.
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«Никто не отменял естественный отбор»: Брэд Питт о возможном завершении актерской карьеры фотографии
«Никто не отменял естественный отбор»: Брэд Питт о возможном завершении актерской карьеры фотографии
«Никто не отменял естественный отбор»: Брэд Питт о возможном завершении актерской карьеры фотографии
«Никто не отменял естественный отбор»: Брэд Питт о возможном завершении актерской карьеры фотографии
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