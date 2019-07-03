«Никто не отменял естественный отбор»: Брэд Питт о возможном завершении актерской карьеры

Голливудский актёр Брэд Питт
снялся для обложки австралийской версии журнала GQ накануне мировой премьеры фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
, где он исполнил главную роль. В интервью изданию, которое большей частью было посвящено кино, Питт заявил, что вскоре вообще может перестать появлятся на экранах, поскольку сейчас его больше всего интересует продюсирование.
«Мне очень нравится находиться по другую сторону камеры, отвечать за производство проекта
, - поделился Брэд. - Я действительно считаю, что актерская игра больше подходит молодым людям. Дело не в том, что нет интересных, характерных персонажей для зрелых актеров. Никто не отменял естественный отбор
».
Очередной продюсерский проект Брэда Питта, фантастическая драма «К звёздам»
, где он так же сыграл главную роль, выйдет в российский прокат уже в сентябре. Кроме прочего актёр рассказал, что его очень заботит будущее кинематографа, и он рад появлению стриминговых сервисов, выпускающих качественный контент с привлечением талантливых режиссёров и артистов.
Что ж, если с продюсированием у Брэда не заладится, он всегда может продавать свои скульптуры, созданием которых увлекается последние несколько лет.