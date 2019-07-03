«Я была уверена, что буду певицей»: Анастасия Уколова о творческом пути

Молодая актриса Анастасия Уколова
известна зрителям по ролям в фильмах «Семь ужинов»
, «Громкая связь»
, сериалам «Ангел-хранитель»
, «Сашатаня»
, «Молодёжка»
, «Деффчонки»
и другим. На российских экранах она появилась относительно недавно, дебютировав в фильме «Дед Мороз. Битва Магов»
и тут же спровоцировав волну слухов, якобы она дочь «очень богатого продюсера» и роли получает не просто так.
«Много писали разных гадостей
, - заявила Анастасия в интервью журналу «7 дней», - выдвигались версии моего появления в популярных проектах, но нигде не упоминалось о моих актерских способностях, целеустремленности, упорстве и везении. Некоторым людям это трудно принять, вот и пишут в Интернете всякое. Но мне не было обидно, я думала, что, наверное, успех — вот он всегда такой
».
Актрисой Уколова становится не собиралась вплоть до одиннадцатого класса. Её бабушка была заместителем директора музыкальной школы и преподавателем игры на фортепиано, поэтому всё детство маленькую Настю заставляли заниматься музыкой.
«Я была уверена, что буду певицей, потому что вся моя жизнь была связана с музыкой
, - говорит актриса. - Мы постоянно ездили на какие-то музыкальные конкурсы: по фортепиано, по вокалу. И я везде побеждала. Я много пела и с джаз-бандом, и с джаз-оркестром. Но к пятнадцати годам мне это уже стало надоедать. И тогда я усиленно занялась танцами
».
Выбрав будущую профессию, Анастасия поехала в Москву поступать в театральный институт, и с первого раза прошла и во ВГИК, и в Щепкинское училище. Родители настояли, чтобы она училась во втором.
«Всей семьей мы выбрали мне платье для прослушиваний
, - признается Уколова. - Совершенно дурацкое, из серии: я маленькая девочка, приехала поступать. Ведь как должна выглядеть девочка, которая идет в театральный институт? У нее обязательно должны быть две косички и какое-то дурацкое платье, чтобы быть милой и трогательной. И тогда точно возьмут. А когда пришла в «Щепку», то увидела кучу девочек, которые все были такие красивые, просто топ-модели! Но мне не было страшно. Когда ты все время поешь, танцуешь, читаешь, тебе ничего не страшно. В этом, наверное, и заключается суть профессии артиста: когда ты на сцене, про все забываешь и спокойно делаешь свое дело
».
В институте Анастасия сильно поправилась из-за типично студенческого рациона: макарон по-флотски, картошки, чипсов да пирожков.
«Мы постоянно куда-то бежали, репетировали, и что попадалось, то и кидали в себя
, - рассказала Анастасия. - И вот к концу первого курса я поняла, что вешу как-то очень много. Мои однокурсницы тоже все потолстели. И тогда мы все десятеро решили сесть на сельдереевую диету. Моя однокурсница прочла в Интернете, что если есть суп из сельдерея каждый день — похудеешь. Вечерами мы собирались на кухне и варили это зелье. Потом неделю ели его — кто дольше продержится. Тошнило всех
».
Похудеть актрисе удалось «с помощью» первой любви. Влюбившись, Анастасия решила взять себя в руки, сесть на белковую диету и пойти в спортзал. Это произошло во время летних каникул, которые она проводила в Пятигорске: спустя 2 месяца Уколова вернулась в Москву другим человеком.
«И я похудела на 13 килограммов
, - вспоминает Анастасия. - Прилетела в Москву, а мой молодой человек говорит: «Вообще-то я полюбил тебя другую, а такая мне не нравится». Было очень обидно
».