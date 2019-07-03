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Лариса Лужина пожаловалась на недостаток работы

3 июля
2019 год

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3 июля 2019
Советская и российская актриса Лариса Лужина в интервью изданию «Собеседник.ru» призналась, что ей не хватает работы, несмотря на то, что она играет в театре и снимается в сериалах.

«Хотела бы ещё больше работать, но не приглашают, - заявила Лужина. - Сейчас у меня три антрепризных спектакля, с которыми гастролирую, творческие встречи со зрителями, фестивали».

Лариса Лужина пожаловалась на недостаток работы

Несмотря на частые переезды, 80-летняя актриса не испытывает усталости и дискомфорта, наслаждаясь своими спектаклями и встречами с поклонниками.

«Когда у тебя в графике шесть городов и в каждом из них по спектаклю, то только какой-то внутренний стержень держит, - призналась актриса. - Приезжаешь в гостиницу, через два часа спектакль. Отыграла – и уже через два часа надо лететь или ехать дальше. Бывает, после пятидесятиградусного мороза прилетаешь в жару. Берешь с собой только необходимое. Косметику, лекарства, смену белья, свитер, куртку. Но я люблю свою профессию, наверное, в этом все дело».

Лариса Лужина продолжает трудиться даже на пенсии ещё и потому, что её сын Павел вместе с супругой воспитывают троих сыновей, для обеспечения которых требуются немалые финансовые средства.

«Мама и вторая бабушка занимаются воспитанием, - рассказала актриса. - Я могу только материально поддержать. Павлик один работает, поэтому я должна как можно дольше оставаться востребованной, чтобы помочь ему вырастить мальчиков».
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Лариса Лужина пожаловалась на недостаток работы фотографии
Лариса Лужина пожаловалась на недостаток работы фотографии
Лариса Лужина пожаловалась на недостаток работы фотографии
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