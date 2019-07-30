«Моя свобода - это моя семья»: Дарья Екамасова о переоценке ценностей

1 августа в прокат выходит фильм Кирилла Михановского
о русской диаспоре в Америке «Гив ми либерти»
, одну из главных ролей в котором сыграла Дарья Екамасова
. Актриса снималась в фильме, будучи на последних месяцах беременности. О том, как ей удалось получить эту роль, а так же о своём отношении к свободе актриса рассказала в интервью журналу «Hello!»
О пробах
«Кастинг у картины был очень большой. На мою роль пробовались и американские актрисы по обе стороны побережья, и российские актрисы тоже. Но режиссер остановил выбор на мне. Он искал девушку, которая по сути сыграет абсолютно реального человека - его сестру. «Сильный ангел», - такой был референс на эту роль. Он меня потом с ней познакомил - потрясающая девушка, мы с ней быстро наши общий язык, и, надеюсь, наши отношения продолжатся. Нам повезло с кастинг-директором: Даша Коробова нашла практически всех актеров на ключевые роли. Она дала мой телефон Кириллу, и он позвонил мне из Америки. Мы проговорили 6 часов кряду - и я была утверждена. Вот такие необычные пробы».
О съёмках и беременности
«Удивительно, но беременность моей героини мы придумали задолго до моих личных событий, еще на этапе обсуждения сценария. Просто так совпало. Поэтому мне не пришлось изображать беременную. Роль не была изменена. Меня все очень оберегали и трепетно относились ко мне на съемках»
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О свободе
«Я с детства стремилась к свободе и независимости. Строила «домики», мне нужно было свое отдельное пространство. Рано ушла из дома, начала свою самостоятельную жизнь. Сейчас, с появлением ребенка и обретением опыта, я не ищу свободы и точно знаю, что это не внешнее обстоятельство, а внутреннее состояние. Моя свобода - это моя семья»
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О покорении Голливуда
«У меня никогда не было цели покорять Голливуд, я бы не стала обивать пороги и брать уроки у Иваны Чаббак - я просто в это не очень верю. Мастерство актера субъективно, его нужно чувствовать, и извне в этом деле никто помочь не может, только направить слегка. Это не везение, а, наверное, компенсация за упорный труд, мое нелегкое поступление в актерский ВУЗ. У меня есть ощущение, что все идет своим чередом. Я даже не задумывалась, честно говоря, об этом, не отмечала для себя, что это вот мои грандиозные победы, этапы пути. Хотя участвовать и в сериале «Американцы» и в этом фильме было безумно интересно. Просто у меня сложился роман с Нью-Йорком, и наши чувства были взаимны»
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