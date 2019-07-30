Портфолио: Маленькие и большие платья Гвендолин Кристи

1 августа в российский прокат выходит британский джалло «Маленькое красное платье» про, как это ни странно, маленькое красное платье, терроризирующее своих владелиц.
Одну из ролей в фильме сыграла актриса Гвендолин Кристи, известная зрителям по роли Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов». До того, как ей удалось заполучить роль Бриенны и превратиться в фэшн-икону, Гвендолин сражалась с ветряными мельницами стандартов и стереотипов. Не добрав всего 9 сантиметров до 2 метров в росте, Гвендолин постоянно слышала от преподавателей в Драматическом центре Лондона, что по окончании учёбы ей будет крайне сложно найти работу из-за своей нестандартной внешности.
Тут бы Гвендолин подумать о том, что спрос на нестандартную внешность возрос не в кинематографе, а в модельном бизнесе, и свернуть в ту сторону. Но актриса была непреклонна и уверенно шла к своей цели, заручившись наставничеством Саймона Кэллоу, которому она стала чем-то вроде личного ассистента. К тому же, модная индустрия сама обратила на Гвендолин внимание.
За последние 7 лет Гвендолин прошлась по подиуму на показах Вивьен Вествуд, Miu Miu и японского дебютанта Томо Коидзуми, и стала музой голландского дизайнера Айрис ван Херпен. В 2015 году Гвен приняла участие в показе Айрис в рамках Недели моды в Париже в качестве даже не модели, а целого арт-объекта. На протяжении всего шоу актрисе пришлось лежать на круглом бетонном подиуме в платье ручной работы, накрытым сеткой, напечатанной на 3D-принтере.
В 2016 году фотограф Барнаби Роупер снял завораживающую концептуальную видео-визитку киматической коллекции ван Херпен с Гвендолин в главной и единственной роли.
А в апреле 2019 года украла всеобщее внимание на премьере последнего сезона «Игры престолов», выйдя на красную дорожку в эффектном платье, заставившем всех вспомнить если не о льде, то, как минимум, о пламени.
И раз уж речь зашла о платьях, Кино-театр.ру решил собрать самые яркие и смелые фэшн-выходы Гвендолин за последние несколько лет и не менее интересные съёмки с ёё участием в модных журналах.