«Мы теряем Сибирь!»: Ксения Алферова возмутилась бездействием властей

Актриса Ксения Алферова
опубликовала пост в Инстаграме
, посвященный лесным пожарам в Сибири. Она призвала подписчиков присоединиться к флешмобу с целью воздействовать на органы власти.
«Мы теряем Сибирь! Мы теряем Россию! Необходимо остановить это безумие, заставить чиновников тушить наш лес!!!! Вместе мы сила!!!!! Новосибирск, Хабаровск, Барнаул, Кемерово в дыму! Площадь пожаров в Сибири выросла до 1,3 млн и продолжает расти, в регионе зафиксировано 125 лесных пожаров. Это возгорания на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда»
, - написала Алферова.
Больше всего актрису возмутило то, что власти даже не пытаются ликвидировать пожары.
«Работы по тушению здесь не ведутся, поскольку затраты на ликвидацию пожаров (процитируем дословно) «превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен, отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики». Экс-начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Сергей Трапезников считает, что пожар на территории более одного миллиона гектаров может привести к непредсказуемым экологическим катастрофам»
.
Флешмоб #Сибирьгорит в Инстаграме организовала актриса Любовь Толкалина
. Она одной из первых заговорила об этой проблеме
в соцсетях.
«Лес горит, люди задыхаются, животные гибнут. Это Катастрофа , которая происходит сию минуту ! Я не знаю, что делать, я предлагаю флешмоб»
, - написала Толкалина.