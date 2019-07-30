Будущий муж Скарлетт Йоханссон признался в том, что боялся жениться

В марте стало известно, что 34-летняя актриса Скарлетт Йоханссон
и ее 37-летний возлюбленный Колин Жост обручены
. Актриса предпочитает не обсуждать помолвку с журналистами. Однако недавно ее избранник во время одного из своих публичных выступлений на благотворительном мероприятии поделился своими эмоциями от предстоящей свадьбы.
Жост признался, что боялся брака до встречи со Скарлетт.
«Я женюсь, и это какое-то сумасшествие! Я так долго боялся делать предложение. Дело в том, что каждый раз люди, которые только что женились или только собирались, говорили мне: «О боже! Ты должен это сделать! Что может пойти не так?». При этом мои приятели, которые женаты уже больше пяти лет, просили меня не спешить с браком и отговаривали заводить детей»
, - рассказал Жост.
Напомним, о романе Скарлетт и Колина стало известно в мае 2017 года. Для Жоста этот брак станет первым, а для Йоханссон – третьим. Ранее актриса была замужем за актером Райаном Рейнольдсом
и журналистом Роменом Дориаком. От второго брака у Скарлетт есть дочь Роуз Дороти.