Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Будущий муж Скарлетт Йоханссон признался в том, что боялся жениться

30 июля
2019 год

Лайфстайл >>
30 июля 2019
В марте стало известно, что 34-летняя актриса Скарлетт Йоханссон и ее 37-летний возлюбленный Колин Жост обручены. Актриса предпочитает не обсуждать помолвку с журналистами. Однако недавно ее избранник во время одного из своих публичных выступлений на благотворительном мероприятии поделился своими эмоциями от предстоящей свадьбы.

Будущий муж Скарлетт Йоханссон признался в том, что боялся жениться

Жост признался, что боялся брака до встречи со Скарлетт.

«Я женюсь, и это какое-то сумасшествие! Я так долго боялся делать предложение. Дело в том, что каждый раз люди, которые только что женились или только собирались, говорили мне: «О боже! Ты должен это сделать! Что может пойти не так?». При этом мои приятели, которые женаты уже больше пяти лет, просили меня не спешить с браком и отговаривали заводить детей», - рассказал Жост.

Напомним, о романе Скарлетт и Колина стало известно в мае 2017 года. Для Жоста этот брак станет первым, а для Йоханссон – третьим. Ранее актриса была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и журналистом Роменом Дориаком. От второго брака у Скарлетт есть дочь Роуз Дороти.
версия для печати
Ссылки по теме
СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара обручились
Поиск по меткам
любовь
персоны
Скарлетт ЙоханссонРайан Рейнольдс

фотографии >>
Будущий муж Скарлетт Йоханссон признался в том, что боялся жениться фотографии
Будущий муж Скарлетт Йоханссон признался в том, что боялся жениться фотографии
Будущий муж Скарлетт Йоханссон признался в том, что боялся жениться фотографии
Будущий муж Скарлетт Йоханссон признался в том, что боялся жениться фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Вероника Никонова
25 июля погибла актриса Вероника Никонова.
Андрей Тутов
25 июля ушёл из жизни актёр Андрей Тутов.
Анатолий Михайлович Торопов
25 июля скончался актёр Анатолий Михайлович Торопов.

День рождения >>

Егор Бакулин
Олег Белов
Иван Дмитриев
Евгения Каверау
Галина Кашковская
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Андрей Ташков
Саймон Бейкер
Джои Кинг
Лиза Кудроу
Жан Рено
Жак Серна
Хилари Суонк
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Оленья кожа
комедия
Франция, 2019
Как отмыть миллион
комедия
Канада, 2018
Вельзевул
детектив, фильм ужасов
Мексика, 2017
Гив ми либерти
комедия
США, 2019
Маленькое красное платье
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Добро пожаловать в Рим
комедия
Италия, 2017
Руслан и Людмила: Реальная магия
сказка
Россия, 2019
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Бойцовский клуб
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, Германия, 1999
До скорой встречи
драма, мелодрама
США, Румыния, Великобритания, Россия, 2019
Видок: Охотник на призраков
драма, криминальный фильм
Франция, 2018
Приключения Реми
драма, экранизация
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен