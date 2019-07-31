Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вера Алентова призналась, что не поддерживала начинания дочери

31 июля
2019 год

Лайфстайл >>
31 июля 2019
Вера Алентова в недавнем интервью призналась, что очень критически относилась к увлечениям дочери – Юлии Меньшовой, которой на днях исполнилось 50 лет.

Вера Алентова призналась, что не поддерживала начинания дочери

Юлия не раз рассказывала, что родители старались воспитывать ее в строгости. Вера Алентова и Владимир Меньшов боялись, что дочь вырастет избалованной и несамостоятельной на фоне их популярности. Однако Юлии удалось построить успешную карьеру без помощи родителей.

Вера Алентова призналась, что не поддерживала начинания дочери

Алентова рассказала, что они с мужем очень редко поддерживали начинания дочери.

«Есть родители, которым нравится все в своих детях - и это идиотизм. А есть родители, которым ничего не нравится - и это тоже идиотизм. Мы были вторыми, нам искренне все не нравилось. Казалось, что она должна делать все лучше, больше, эффектнее и талантливее. Но она довольно быстро стала Юлией Меньшовой. Без вопросов: «Чья она дочь?», - поделилась Вера Алентова.

Уже в 25 лет у Юлии была своя передача «Я сама», где она общалась с женщинами на актуальные темы. Она не раз признавалась, что влюблена в свою работу.

«Я люблю задавать вопросы и слушать. Нет ничего более интересного, чем судьбы человеческие. Это так любопытно! Для меня это такой бесконечный детектив!», - делилась Меньшова.
версия для печати
Ссылки по теме
Юлия Меньшова рассказала, как в детстве её отправляли работать в колхоз
Поиск по меткам
дети
персоны
Вера АлентоваВладимир МеньшовЮлия Меньшова

фотографии >>
Вера Алентова призналась, что не поддерживала начинания дочери фотографии
Вера Алентова призналась, что не поддерживала начинания дочери фотографии
Вера Алентова призналась, что не поддерживала начинания дочери фотографии
Вера Алентова призналась, что не поддерживала начинания дочери фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Ева Авеева
Юрий Белов
Алёна Бондарчук
Евгений Герчаков
Елена Костина
Артём Мазунов
Вера Марецкая
Татьяна Остап
Людмила Плотникова
Любовь Соколова
Ришар Берри
Майкл Бин
Лэйн Дейвис
Жозетт Дэй
Уэсли Снайпс
Луи де Фюнес
Джеральдина Чаплин
все родившиеся 31 июля >>

Афиша кино >>

Оленья кожа
комедия
Франция, 2019
Как отмыть миллион
комедия
Канада, 2018
Вельзевул
детектив, фильм ужасов
Мексика, 2017
Гив ми либерти
комедия
США, 2019
Маленькое красное платье
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Добро пожаловать в Рим
комедия
Италия, 2017
Руслан и Людмила: Реальная магия
сказка
Россия, 2019
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Бойцовский клуб
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, Германия, 1999
До скорой встречи
драма, мелодрама
США, Румыния, Великобритания, Россия, 2019
Видок: Охотник на призраков
драма, криминальный фильм
Франция, 2018
Приключения Реми
драма, экранизация
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен