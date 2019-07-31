Вера Алентова призналась, что не поддерживала начинания дочери

Вера Алентова
в недавнем интервью призналась, что очень критически относилась к увлечениям дочери – Юлии Меньшовой
, которой на днях исполнилось 50 лет.
Юлия не раз рассказывала, что родители старались воспитывать ее в строгости. Вера Алентова и Владимир Меньшов
боялись, что дочь вырастет избалованной и несамостоятельной на фоне их популярности. Однако Юлии удалось построить успешную карьеру без помощи родителей.
Алентова рассказала, что они с мужем очень редко поддерживали начинания дочери.
«Есть родители, которым нравится все в своих детях - и это идиотизм. А есть родители, которым ничего не нравится - и это тоже идиотизм. Мы были вторыми, нам искренне все не нравилось. Казалось, что она должна делать все лучше, больше, эффектнее и талантливее. Но она довольно быстро стала Юлией Меньшовой. Без вопросов: «Чья она дочь?»
, - поделилась Вера Алентова.
Уже в 25 лет у Юлии была своя передача «Я сама», где она общалась с женщинами на актуальные темы. Она не раз признавалась, что влюблена в свою работу.
«Я люблю задавать вопросы и слушать. Нет ничего более интересного, чем судьбы человеческие. Это так любопытно! Для меня это такой бесконечный детектив!», - делилась Меньшова.