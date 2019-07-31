СМИ: Леди Гагу застали с новым бойфрендом. И это не Брэдли Купер

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О помолвке актрисы и сценариста Колина Жоста стало известно в марте

Будущий муж Скарлетт Йоханссон признался в том, что боялся жениться

Не надо стесняться

30 июля

«Моя свобода - это моя семья»: Дарья Екамасова о переоценке ценностей

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