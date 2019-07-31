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СМИ: Леди Гагу застали с новым бойфрендом. И это не Брэдли Купер

31 июля
2019 год

Лайфстайл >>
31 июля 2019
Совсем недавно российские пользователи Instagram устроили настоящий ад в комментариях под фотографиями Леди Гаги. Причиной послужили слухи, согласно которым американский актёр Брэдли Купер расстался с матерью своей дочери Ириной Шейк из-за интрижки с Гагой, с которой они вместе снимались в картине «Звезда родилась». Однако на днях случилось то, чего не ожидал, кажется, никто: папарации засняли 33-летнюю певицу за поцелуями со своим звукорежиссёром Дэниелом Хортоном в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

СМИ: Леди Гагу застали с новым бойфрендом. И это не Брэдли Купер

«Их столик был возле тротуара, поэтому их многие видели. Она казалась счастливой, когда общалась со своим парнем, но отказалась с кем-либо фотографироваться», - рассказала журналу Peolpe одна из посетительниц зведения. Очевидцы также отметили, что Гага и Хортон пробыли в ресторане 2 часа.

Предыдущие отношения Леди Гаги тоже завязались на работе: она собиралась выйти замуж за своего агента Кристиана Карино, однако рассталась с ним после двухлетнего романа. С Дэниелом Хортоном певица работает с ноября 2018 года, до этого он сотрудничал с такими музыкантами, как Бруно Марс и Джастин Тимберлейк и был женат на малоизвестной актрисе Отам Гуззарди.
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СМИ: Леди Гагу застали с новым бойфрендом. И это не Брэдли Купер фотографии
СМИ: Леди Гагу застали с новым бойфрендом. И это не Брэдли Купер фотографии
СМИ: Леди Гагу застали с новым бойфрендом. И это не Брэдли Купер фотографии
СМИ: Леди Гагу застали с новым бойфрендом. И это не Брэдли Купер фотографии
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