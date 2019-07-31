СМИ: Леди Гагу застали с новым бойфрендом. И это не Брэдли Купер

Совсем недавно российские пользователи Instagram устроили настоящий ад в комментариях под фотографиями Леди Гаги
. Причиной послужили слухи, согласно которым американский актёр Брэдли Купер расстался с матерью своей дочери Ириной Шейк
из-за интрижки с Гагой, с которой они вместе снимались в картине «Звезда родилась»
. Однако на днях случилось то, чего не ожидал, кажется, никто: папарации засняли 33-летнюю певицу за поцелуями со своим звукорежиссёром Дэниелом Хортоном
в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.
«Их столик был возле тротуара, поэтому их многие видели. Она казалась счастливой, когда общалась со своим парнем, но отказалась с кем-либо фотографироваться
», - рассказала журналу Peolpe одна из посетительниц зведения. Очевидцы также отметили, что Гага и Хортон пробыли в ресторане 2 часа.
Предыдущие отношения Леди Гаги тоже завязались на работе: она собиралась выйти замуж за своего агента Кристиана Карино
, однако рассталась с ним после двухлетнего романа. С Дэниелом Хортоном певица работает с ноября 2018 года, до этого он сотрудничал с такими музыкантами, как Бруно Марс
и Джастин Тимберлейк
и был женат на малоизвестной актрисе Отам Гуззарди
.