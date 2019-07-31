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Анна Банщикова чуть не попала в тюрьму за границей

31 июля
2019 год

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31 июля 2019
Российская актриса Анна Банщикова в интервью изданию «7дней» рассказала о забавном случае, который произошёл с ней 25 лет назад во время её первой поездки в Грецию.

«До сих пор у меня мурашки по спине, когда вспоминаю, - признается актриса. - Так вот, когда я уже поступила в театральный институт, дедушка отправил меня в Грецию, к прабабушке. Я по­ехала со своим парнем Костей. Он тоже был студент, так что денег у нас было совсем мало. А попросить у прабабушки мне было очень стыдно».

Анна Банщикова чуть не попала в тюрьму за границей

Поскольку у ребят были проблемы с финансами, по кафе и ресторанам они не ходили. Однако в конце концов не выдержали и зашли в заведение, каких никогда не видели в России. Сделали небольшой заказ, но, когда им принесли счёт, поняли, что денег на оплату не хватает, и решили сбежать, не расплачиваясь.

«Договорились, что выйдем по очереди, и один за другим тихонько слиняли, - вспоминает Банщикова. - Нам повезло, никто нас не остановил! Потом встретились за углом ресторана. Стоим, ржем. И вдруг к нам подходят трое полицейских — шикарных, красивых, как античные боги! Оказывается, в ресторане быстро просекли, что мы — неплатежеспособные. Официанты за нами наблюдали и сразу послали по нашему следу полицию. Нас взяли под белы ручки и отвели в участок. Что-то нам говорят, а мы не понимаем. И полицейские нас не понимают. Потом я расслышала слово «телефон» и испугалась, что сейчас позвонят прабабушке и сообщат: ее правнучка из России — преступница. А она позвонит дедушке в Питер, и его точно хватит кондратий… То есть испугалась я не того, что меня могут посадить в тюрьму в чужой стране, а что своих опозорю. Расплакалась: «Только не сообщайте прабабушке — она этого не вынесет, не переживет…» Она же такая интеллигентная старушка, очень уважаемая в городе. Допрос длился долго. Но мы с Костей так смешно и жалко выглядели, что полицейские нас пожалели. Старший картинно погрозил нам пальцем и отпустил…».
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Анна Банщикова чуть не попала в тюрьму за границей фотографии
Анна Банщикова чуть не попала в тюрьму за границей фотографии
Анна Банщикова чуть не попала в тюрьму за границей фотографии
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