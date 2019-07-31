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Элизабет Олсен выходит замуж

31 июля
2019 год

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31 июля 2019
По сообщениям западных СМИ, американская актриса Элизабет Олсен, наиболее известная по роли Алой Ведьмы в кинокомиксах Marvel, обручилась со своим бойфрендом, вокалистом группы Milo Greene Робби Арнеттом.

Элизабет Олсен выходит замуж

Для обоих грядущий брак станет первым. Пара познакомилась около трёх лет назад, а романтические отношения у них завязались в марте 2017 года. Через полгода они появились вместе на публике, посетив вечеринку перед премией «Эмми». До Арнетта Олсен уже была помолвлена с актером Бойдом Холбруком, однако в 2014 году они расстались.
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