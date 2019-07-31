Элизабет Олсен выходит замуж

анонс

Певица готовится представить шоу Itʼs My Party в Москве и Санкт-Петербурге

«Когда я хочу праздника, иду к Донателле Версаче»: Джей Ло о концертах, свадьбе и России

Это произошло четверть века назад.

Анна Банщикова чуть не попала в тюрьму за границей

Вот это поворот!

СМИ: Леди Гагу застали с новым бойфрендом. И это не Брэдли Купер

30 июля

Будущий муж Скарлетт Йоханссон признался в том, что боялся жениться

О помолвке актрисы и сценариста Колина Жоста стало известно в марте