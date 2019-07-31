Элизабет Олсен выходит замуж

По сообщениям западных СМИ, американская актриса Элизабет Олсен
, наиболее известная по роли Алой Ведьмы в кинокомиксах Marvel
, обручилась со своим бойфрендом, вокалистом группы Milo Greene Робби Арнеттом
.
Для обоих грядущий брак станет первым. Пара познакомилась около трёх лет назад, а романтические отношения у них завязались в марте 2017 года. Через полгода они появились вместе на публике, посетив вечеринку перед премией «Эмми». До Арнетта Олсен уже была помолвлена с актером Бойдом Холбруком
, однако в 2014 году они расстались.