«Когда я хочу праздника, иду к Донателле Версаче»: Джей Ло о концертах, свадьбе и России

Латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес, недавно отпраздновавшая полувековой юбилей
, в скором времени приедет в Россию с концертами, которые рискуют стать грандиознейшими шоу.
«За концерт у меня будет 9-10 образов. Все мы придумали вместе с Донателлой Версаче. Когда мне хочется праздника и карнавала, я всегда иду к ней
», - рассказала Лопес.
Несмотря на свой уже не юный возраст, Дженнифер потрясающе выглядит, по полной выкладывается на своих концертах и трудится, не жалея сил. По её словам, виной всему - образ жизни, который позволяет ей до сих пор чувствовать себя как 18-летняя девчонка.
«У меня нет никакого секрета
, - призналась певица. - Думаю, дело в здоровом образе жизни, который я веду. С ранних лет я поняла, что нужно самой заботиться о себе. Я никогда не загорала на солнце, избегала прямых солнечных лучей, не злоупотребляла алкоголем, курением и не пристрастилась к наркотикам - это сослужило мне хорошую службу
».
В прошлый раз Джен посещала Россию в 2016 году по приглашению Михаила Гуцериева
, а с концертом приезжала аж в 2012-м.
«Когда я приезжаю в какой-либо город во время тура, мне редко удается увидеть город
, - с сожалением отметила Лопес. - Я люблю Россию и с радостью приезжаю к вам. К сожалению, я не знаю русскоязычных певцов, но, возможно, кто-нибудь из местных артистов выступит у меня на разогреве
».
В рамках прошлого тура Dance Again Дженнифер прибыла в Москву вместе со своими детьми, однако на этот раз она собирается взять с собой жениха, бейсболиста Алекса Родригеса, о помолвке с которым было объявлено в марте текущего года
.
«Мы с Алексом пока только думаем о том, как же должна пройти наша свадьба
, - поделилась певица. - Организовать торжество такого масштаба - это то же самое, что спланировать очередной тур. Единственное, что знаю наверняка: праздник будет в стиле Джей Ло. И не обойдется без большого торта
».
Помимо концертов российские поклонники Лопес смогут увидеть её в криминальной комедии «Стриптизёрши»
, которая выйдет в прокат 13 сентября 2019 года.