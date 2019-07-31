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«Когда я хочу праздника, иду к Донателле Версаче»: Джей Ло о концертах, свадьбе и России

31 июля
2019 год

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31 июля 2019
Латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес, недавно отпраздновавшая полувековой юбилей, в скором времени приедет в Россию с концертами, которые рискуют стать грандиознейшими шоу.

«За концерт у меня будет 9-10 образов. Все мы придумали вместе с Донателлой Версаче. Когда мне хочется праздника и карнавала, я всегда иду к ней», - рассказала Лопес.

«Когда я хочу праздника, иду к Донателле Версаче»: Джей Ло о концертах, свадьбе и России

Несмотря на свой уже не юный возраст, Дженнифер потрясающе выглядит, по полной выкладывается на своих концертах и трудится, не жалея сил. По её словам, виной всему - образ жизни, который позволяет ей до сих пор чувствовать себя как 18-летняя девчонка.

«У меня нет никакого секрета, - призналась певица. - Думаю, дело в здоровом образе жизни, который я веду. С ранних лет я поняла, что нужно самой заботиться о себе. Я никогда не загорала на солнце, избегала прямых солнечных лучей, не злоупотребляла алкоголем, курением и не пристрастилась к наркотикам - это сослужило мне хорошую службу».

В прошлый раз Джен посещала Россию в 2016 году по приглашению Михаила Гуцериева, а с концертом приезжала аж в 2012-м.

«Когда я приезжаю в какой-либо город во время тура, мне редко удается увидеть город, - с сожалением отметила Лопес. - Я люблю Россию и с радостью приезжаю к вам. К сожалению, я не знаю русскоязычных певцов, но, возможно, кто-нибудь из местных артистов выступит у меня на разогреве».

«Когда я хочу праздника, иду к Донателле Версаче»: Джей Ло о концертах, свадьбе и России

В рамках прошлого тура Dance Again Дженнифер прибыла в Москву вместе со своими детьми, однако на этот раз она собирается взять с собой жениха, бейсболиста Алекса Родригеса, о помолвке с которым было объявлено в марте текущего года.

«Мы с Алексом пока только думаем о том, как же должна пройти наша свадьба, - поделилась певица. - Организовать торжество такого масштаба - это то же самое, что спланировать очередной тур. Единственное, что знаю наверняка: праздник будет в стиле Джей Ло. И не обойдется без большого торта».

Помимо концертов российские поклонники Лопес смогут увидеть её в криминальной комедии «Стриптизёрши», которая выйдет в прокат 13 сентября 2019 года.
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«Когда я хочу праздника, иду к Донателле Версаче»: Джей Ло о концертах, свадьбе и России фотографии
«Когда я хочу праздника, иду к Донателле Версаче»: Джей Ло о концертах, свадьбе и России фотографии
«Когда я хочу праздника, иду к Донателле Версаче»: Джей Ло о концертах, свадьбе и России фотографии
«Когда я хочу праздника, иду к Донателле Версаче»: Джей Ло о концертах, свадьбе и России фотографии
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