Сибирь в огне: Семен Слепаков, Мария Кожевникова и Максим Галкин высказались о лесных пожарах и бездействии чиновников

Беспокойство в соцсетях по поводу объятой пламенем Сибири продолжает расти прямо пропорционально росту площади лесных пожаров. Одной из первых подала голос актриса Любовь Толкалина
, которая за неимением других средств предложила устроить флэшмоб, целью которого было распространение этой информации и опосредованное давление на представителей власти,
ежегодно ровно по одной и той же причине разводящих руками и утверждающих, что мы не в силах бороться со стихией
.
«Доброе утро, Страна!!!! Просыпайся Москва!!!!!Площадь пожаров в Сибири за сутки выросла почти на 200 тыс. га. Огонь уже охватил более 1,5 млн га леса. В зоне контроля, где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находятся 104 пожара общей площадью 919,7 тыс. га. Чиновники посчитали, что возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. Ребят, что делать будем? Неужели молчать? Я сама только что с Урала. И там тоже видела сгоревший лес вдоль дорог...Лес горит, люди задыхаются, животные гибнут. Это Катастрофа, которая происходит сию минуту ! Я не знаю, что делать, я предлагаю флешмоб»
- написала Любовь в своём Инстаграме
.
В скором времени призыв Толкалиной подхватили коллеги: Виктория Исакова
, Егор Бероев
, Ксения Алферова
, Ксения Собчак
и другие. Мария Кожевникова обратила внимание общественности на то, что эта катастрофа плохо освещается в СМИ, раскритиковала ответственных чиновников, а также добавила в эту историю щепотку конспирологии
.
«Как так?! Когда горел Нотр-Дам, вся российская лента пестрила переживаниями и утопала в слезах, а наша власть предлагала помощь! Теперь горит Сибирь! Тишина. АУ! Когда я писала об этом 2 дня назад, уже тогда было больше двух миллионов гектаров леса! Это наша экологическая катастрофа, животные, птицы умирают, люди задыхаются!!! ТВ, СМИ, вы где?! Почему не на первых полосах, почему не освещаете, почему не задаёте вопросы президенту, пресс-секретарю? От высшей власти никаких комментариев, местная говорит, что тушить пожары экономически не выгодно! Вы серьёзно?! Следуя данной логике, зачем вообще тогда что-либо тушить?! Какая выгода в пожарах ?! Денег нет?! А как же слова министра финансов, что «деньги как раз есть»? Или всё-таки правильно пишут люди, что «если лес горит, значит это кому-нибудь нужно» ???! Бедная Иркутская область, которая тонет и сгорает одновременно!»
Сергей Шнуров
, как обычно, написал стишок на злобу дня
.
«Вся Россия пламенем объята:
Выборы, леса - везде пожар!
Всё не так, как водится ребята,
Не тушить, чтобы опять сажать?
У начальства методы, как лица
Старые, но в ботоксе ожИли.
Пусть горит, А ЧЁ? как говорится.
Волю божию на всё, б****, положили».
Семен Слепаков дал очень точную метафорическую характеристику тому, что происходит не только в Сибири, но и в Москве в связи с выборами в Мосгордуму
.
«Я не знаю в деталях, что там за ситуация с пожарами в Сибири, но, как объяснили мои местные товарищи, сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится. И решили, что теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что, всё-таки, было надо, то получится, что обос*ались. У меня в начальной школе был такой одноклассник, который обкакался на уроке и усиленно делал вид, что ничего не произошло. Сидел за партой с сосредоточенным лицом и не вставал. А все, конечно, поняли, что что-то не так, принюхивались, шептались, подозрительно смотрели друг на друга. На перемене выяснили, что случилось и с кем. Потому что все бегали, прыгали, а он один сидел - мрачный, серьезный, погруженный в учебник. Нас спасла учительница. Она сказала - Вася, я тебя отпускаю, иди домой. Он встал и ушел. И все вздохнули с облегчением. Правда, не сразу. В случае с пожарами в Сибири такое впечатление, что учительницы в классе нет, или у неё очень сильный насморк, и она ничего не чувствует. И поэтому те, кто обос*ались продолжают сидеть и молчать, делая вид, что ничего не происходит. Это тревожно и грустно. Ситуация с выборами в Мосгордуму еще печальней. Ощущение, что в этом классе обос*алась учительница. Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок. И говорит: «Ребята, а что вам не нравится? Смотрите, какие у нас занавески красивые!» Так это же мы на них деньги сдавали…»
По просьбам трудящихся нарушил молчание и Максим Галкин
. Юморист решил немного выделиться из толпы «охающих и ахающих» и отстранённо порезонёрствовать
на тему того, что нынче модно поднимать вонь до небес в соцсетях по любому поводу. И напомнил своей пастве, что пожары в Сибири - это традиционная ежегодная катастрофа, с которой власти традиционно ничего никогда не делают.
«То, что происходит в соцсетях по поводу пожаров, не имеет никакого отношения, на мой взгляд, к борьбе за экологию. Мы живем в стране, которая постоянно борется с последствиями. Вот когда уже всё горит - начинается ор. Более того - ещё год назад горело примерно такое же количество сибирских лесов. И два года назад горело такое же количество. Но тогда не модно было об этом заботиться в социальных сетях. Не было гламурных девиц, которые выставляли свои охи и ахи по этому поводу. Дело в том, что ни МЧС, ни пожарные на данный момент ничего с таким огромным регионом пожара поделать не могут. Эти три миллиона гектаров не могут быть потушены, потому что у нас нет ни мощностей, не финансов, ни человеческих ресурсов.
По поводу праведного гнева в соцсетях - пройдет месяц, эти пожары, в конце концов, потушит обычный дождь, и вы прекрасно об этом забудете. Но дело в том, что в крови у нас нет заботы о родном крае. У нас не заботятся о лесах. Вы обвиняете чиновников, но чиновники к вам прилетели не с Марса, это такие же люди, как и вы. Это не инопланетяне, которые вами так бездарно управляют. Мы их выбрали, вы их выбрали,
ну что вы такое говорите, Максим, вообще-то мы не выбирали, их обычно нам назначают, я их выбрал. Вот они как могут, так и заботятся. А заботятся они так, как они представляют это возможным, или так как позволяет их совесть, или так как позволяют им собственные финансовые и человеческие возможности. Так вот если вы недовольны ситуацией с экологией, то с этим надо бороться не тогда, когда уже всё горит, а тогда, когда еще первая искра не проскочила. Создавайте общества по охране природы, по охране леса. Это не чиновники в массе своей бросают окурки и загаживают лес.
Массовый психоз, истерия начинается в России только тогда, когда уже происходит какая-то катастрофа. Начните с себя, с того региона, где вы живете»
.