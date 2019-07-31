Натали Портман объяснила, почему не любит играть в кино матерей

Натали Портман стала героиней сентябрьского номера британского издания журнала Harper's Bazaar, в интервью которому рассказала о своём отношению к новой волне движения за права женщин.Рассуждения Натали не привносят в эту дискуссию ничего существенно нового. Актриса высказалась о красоте:О подавлении гнева:А заодно призналась, что не любит роли матерей: