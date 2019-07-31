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Натали Портман объяснила, почему не любит играть в кино матерей

31 июля
2019 год

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31 июля 2019
Натали Портман стала героиней сентябрьского номера британского издания журнала Harper's Bazaar, в интервью которому рассказала о своём отношению к новой волне движения за права женщин.

Натали Портман объяснила, почему не любит играть в кино матерей

Рассуждения Натали не привносят в эту дискуссию ничего существенно нового. Актриса высказалась о красоте: «Женщины вынуждены постоянно бороться с тем, что их ценят исключительно за внешность. Но ведь красота эфемерна по своему определению. Это вещь, которую нельзя поймать. Она как бабочка, которая живет всего одну секунду. Именно поэтому красота никогда не сможет наполнить вашу жизнь смыслом».
О подавлении гнева: «Общество заставило женщин поверить в то, что мы не можем злиться, — мы можем только грустить и расстраиваться. Однажды в моей голове произошел сдвиг: я подумала, что каждый раз, когда я плакала навзрыд, я на самом деле злилась. Я просто не знала, как это выразить!»
А заодно призналась, что не любит роли матерей: «Я просто чувствую себя странно, когда притворяюсь мамой чужого, не своего ребенка. Именно поэтому я играю кого-то типа астронавта или суперзвезды».
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Натали Портман объяснила, почему не любит играть в кино матерей фотографии
Натали Портман объяснила, почему не любит играть в кино матерей фотографии
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