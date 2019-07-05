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Борис Корчевников рассказал о перенесённой трепанации черепа

5 июля
2019 год

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5 июля 2019
Преданные поклонники передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» заметили, что в последнее время телеведущий быстро начал набирать вес. Это обстоятельство послужило поводом к волнению за здоровье Бориса, который четыре года назад уже пережил операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Об этом стало известно в 2015 году со слов самого ведущего: врачи случайно обнаружили опухоль во время обследования, после того, как Корчевников обратился с жалобами на шум в ушах.

Борис Корчевников рассказал о перенесённой трепанации черепа

Недвусмысленный намёк на проблемы со здоровьем ведущий дал во время общения с актрисой Александрой Яковлевой, которая проходит курс лечения от онкологического заболевания: «Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Всё уже позади, иду на поправку», - заверил зрителей ведущий.

Борис Корчевников рассказал о перенесённой трепанации черепа

Подробности об удалении опухоли в 2015 году Борис раскрыл в очередном выпуске, героем которого стал солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, много лет назад перенёсший трепанацию черепа. Борис поделился своей историей и эмоциями: «Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни».
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Борис Корчевников рассказал о перенесённой трепанации черепа фотографии
Борис Корчевников рассказал о перенесённой трепанации черепа фотографии
Борис Корчевников рассказал о перенесённой трепанации черепа фотографии
Борис Корчевников рассказал о перенесённой трепанации черепа фотографии
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