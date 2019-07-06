Юлия Хлынина похвасталась своим «перспективным» возлюбленным

Звезда сериалов «Закон каменных джунглей»
и «Звоните ДиКаприо!» Юлия Хлынина
перестала скрывать своего молодого человека. На днях актриса сообщила в Инстаграме, что внезапно наткнулась на фото своего парня в журнале Forbs.
«Беру Forbes. Дерипаска там - обычное дело... Но вдруг вижу и своего молодого человека! В списке молодых и перспективных до 30 лет! Гордо»
, - написала Юлия в сториз.
Избранником актрисы стал 29-летний бизнесмен Алексей Милевский. Он является инвестиционным директором Mail.ru Group. В этом году журнал Forbes включил его в итоговый список тридцати самых перспективных россиян до 30 лет.
В последнее время Хлынина предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Год назад она рассталась с актером Егором Корешковым
после двух лет отношений. Егор и Юлия были близки к свадьбе, но в итоге решили расстаться.