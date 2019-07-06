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Юлия Хлынина похвасталась своим «перспективным» возлюбленным

6 июля
2019 год

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6 июля 2019
Звезда сериалов «Закон каменных джунглей» и «Звоните ДиКаприо!» Юлия Хлынина перестала скрывать своего молодого человека. На днях актриса сообщила в Инстаграме, что внезапно наткнулась на фото своего парня в журнале Forbs.

Юлия Хлынина похвасталась своим «перспективным» возлюбленным

«Беру Forbes. Дерипаска там - обычное дело... Но вдруг вижу и своего молодого человека! В списке молодых и перспективных до 30 лет! Гордо», - написала Юлия в сториз.

Юлия Хлынина похвасталась своим «перспективным» возлюбленным

Избранником актрисы стал 29-летний бизнесмен Алексей Милевский. Он является инвестиционным директором Mail.ru Group. В этом году журнал Forbes включил его в итоговый список тридцати самых перспективных россиян до 30 лет.

В последнее время Хлынина предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Год назад она рассталась с актером Егором Корешковым после двух лет отношений. Егор и Юлия были близки к свадьбе, но в итоге решили расстаться.

Юлия Хлынина похвасталась своим «перспективным» возлюбленным
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Юлия Хлынина похвасталась своим «перспективным» возлюбленным фотографии
Юлия Хлынина похвасталась своим «перспективным» возлюбленным фотографии
Юлия Хлынина похвасталась своим «перспективным» возлюбленным фотографии
Юлия Хлынина похвасталась своим «перспективным» возлюбленным фотографии
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