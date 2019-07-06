«Я сожалею о мире, в котором женщины перестают быть женщинами»: Леонид Барац о смене гендерных ролей

Фонд борьбы с лейкемией и Центр драматургии и режиссуры провели круглый стол #СамоеВремяГоворить на тему «Все мужчины… Кто?». Принявшие участие в дискуссии актеры театра «Квартет И» Леонид Барац и Камиль Ларин поделились своими мыслями о б изменениях гендерных ролей и о том, что присуще женщинам и мужчинам.
фото: Леонид Барац
О том, что такое «мужской» поступок
Леонид Барац: «Если говорить обо мне, то поступить по-мужски - это когда понял, что совершил неблаговидный поступок и извинился...Но есть гендерные роли. Немужской поступок - это непоследовательность и обида. Если ты мужчина, ты не имеешь права на обиду, это просто неэффективно. Для женщин это нормально, это входит в их арсенал».
Камиль Ларин: «Расскажу небольшую притчу. Идут два человека, несут по очереди рюкзак. Один остановился, бросил рюкзак, говорит: «Дальше не понесу». Второй молча поднял рюкзак и понес его. Это то, что я называю «ответственность». И честность. Есть истории из жизни - люди дружили, пока все было хорошо. Когда у одного стало плохо с финансами, все отвернулись, а один помог. И простил этот долг. Честность, дружба и умение помогать - вот главное. Каждый делится тем, чем располагает. Словом, делом - кто чем может».
О разнице в воспитании девочек и мальчиков
Камиль Ларин: «Моему старшему сыну 26 лет, среднему - 4 года, дочери - 2. Разница в воспитании колоссальная. Что касается воспитания первого сына… Мы занимались театром, квартетом - особо времени не было. Я, конечно, участвовал в жизни сына, переодевался в Деда Мороза, но можно сказать, что не воспитывал, сам еще был мальчишка. Старшему сыну многого недодал. Как отец девочки, я понимаю, что она должна себя чувствовать любимой, красивой, принцессой. И дочь вьет веревки из меня. Сын тоже должен чувствовать себя любимым, но я стараюсь воспитывать его по-мужски. Я считаю, мальчик может плакать. Мы однажды смотрели мультфильм про рыбку Немо, и я на титрах расплакался. Мне было неудобно признаться сыну в своих слезах: сказал - в глаз что-то попало».
фото: Камиль Ларин
О смене гендерных ролей
Леонид Барац: «Я сожалею о мире, в котором женщины перестают быть женщинами, я грущу. Всегда мама дает ребенку нежность и заботу, папа - уверенность и силу. Я люблю женщин, и лучшее, что я могу для них сделать, - помочь. Женщине очень важно, чтобы ее заслонили спиной, чтобы было на кого опереться». «Женщина должна быть равной тебе по-человечески. С другой стороны, есть гендерные роли. Если мне моя женщина предъявит претензии в снисходительном отношении к ней, я буду чувствовать вину. Моя формула счастья в последнее время очень проста: быть нужным тем, кто нужен тебе».
О деловых женщинах
Леонид Барац: «Женщина, которая имеет помимо семьи дело, - это хорошо. Я не готов меняться ролями, но готов предоставить женщине возможность ее роль расширить. Я свою роль не поменял бы, она мне нравится. Женщина, у которой есть дело, развивается. Я за это. Женщина при деле хороша».
Камиль Ларин: «Многие бизнесвумен говорят: если бы рядом был настоящий мужчина, я бы переложила на него все хлопоты и наслаждалась жизнью. Я думаю, такая женщина лукавит. Она по природе деятельная, она просто не сможет остаться в стороне от дел».