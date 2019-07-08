Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сергей Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд»

8 июля
2019 год

Лайфстайл >>
8 июля 2019
Отсидев в наставниках в 7 сезоне шоу «Голос», Сергей Шнуров решил не исчезать надолго с экранов наших телевизоров и принял предложение стать ведущим телеигры «Форт Боярд».

Сергей Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд»

За производство новой версии культового квеста отвечает телеканал СТС. В обновленном шоу, съёмки которого уже начались во Франции, встретятся десять команд, в каждой из которых будет пять знаменитостей. Среди них Анна Хилькевич, Анна Седокова, Роза Сябитова, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Михаил Шац, Валентина Мазунина и другие.

Сергей Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд»

«Мне кажется, нет такого человека, который не видел «Форт Боярд». Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жёстким», - пообещал Шнуров, - «Для меня эта игра — вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить себя, героев шоу, а главное, зрителей желанием оторвать «пятые точки» от диванов и побежать бороться со своими фобиями».
версия для печати
Ссылки по теме
«Давайте обкомиссимся все!»: Шнуров пообщался с депутатами
Поиск по меткам
твтелешоу
персоны
Валентина МазунинаАлександр НезлобинСергей СветлаковАнна СедоковаРоза СябитоваАнна ХилькевичМихаил ШацСергей Шнуров

фотографии >>
Сергей Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд» фотографии
Сергей Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд» фотографии
Сергей Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд» фотографии
Сергей Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Златоустовский
8 июля ушел из жизни режиссер Владимир Златоустовский.
Владимир Заметалин
7 июля ушел из жизни продюсер Владимир Заметалин.

День рождения >>

Владимир Белокуров
Алиса Корсак
Николай Крюков
Андрей Мягков
Дмитрий Певцов
Константин Райкин
Юлия Рутберг
Виктор Тереля
Жанна Фриске
Кевин Бэйкон
Алексис Дзена
Билли Крадап
Роберт Неппер
Захи Ной
Анжелика Хьюстон
Жан-Филипп Экоффи
все родившиеся 8 июля >>

Афиша кино >>

Беглецы
комедия
Латвия, Россия, 2018
Али, рули!
боевик, комедия
США, 2019
Анна
боевик, триллер
Франция, 2019
Коррупционер
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2019
Красавчик со стажем
комедия
Франция, 2019
Мёртвые не умирают
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Присягнувшая тьме
исторический фильм, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Фиш и Чип. Вредные друзья
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2013
Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Русская невеста
триллер
США, 2018
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен