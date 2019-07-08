Сергей Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд»

Отсидев в наставниках в 7 сезоне шоу «Голос», Сергей Шнуров
решил не исчезать надолго с экранов наших телевизоров и принял предложение стать ведущим телеигры «Форт Боярд».
За производство новой версии культового квеста отвечает телеканал СТС. В обновленном шоу, съёмки которого уже начались во Франции, встретятся десять команд, в каждой из которых будет пять знаменитостей. Среди них Анна Хилькевич
, Анна Седокова
, Роза Сябитова
, Сергей Светлаков
, Александр Незлобин
, Михаил Шац
, Валентина Мазунина
и другие.
«Мне кажется, нет такого человека, который не видел «Форт Боярд». Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жёстким»
, - пообещал Шнуров, - «Для меня эта игра — вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить себя, героев шоу, а главное, зрителей желанием оторвать «пятые точки» от диванов и побежать бороться со своими фобиями»
.