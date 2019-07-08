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СМИ: 42-летняя Виктория Исакова ждет второго ребенка

8 июля
2019 год

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8 июля 2019
На днях в СМИ появилась информация о том, что актриса Виктория Исакова скоро снова станет мамой. Дело в том, что актриса опубликовала в Инстаграме пост, в котором сообщила о перерыве в афише спектакля «Ближе».

СМИ: 42-летняя Виктория Исакова ждет второго ребенка

На фотографии Максим Виторган, Евгений Стычкин, Агния Кузнецова и Виктория Исакова позируют с «беременными» животами. СМИ нашли в этом скрытый смысл – по их мнению, Виктория таким образом намекнула на причину перерыва.

«Ближе» прощается с вами до января 2020 года по «неизвестным» обстоятельствам», — написала Исакова.

В театре поговаривают, что и Исакова, и Кузнецова готовятся стать мамами. Кроме того, Виктория сильно сократила график выступлений в театре им. Пушкина по «личным причинам».

СМИ: 42-летняя Виктория Исакова ждет второго ребенка

Напомним, Виктория уже более 15 лет замужем за режиссером Юрием Морозом. Вместе они воспитывают двухлетнюю дочь, о которой стало известно лишь прошлой осенью.
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СМИ: 42-летняя Виктория Исакова ждет второго ребенка фотографии
СМИ: 42-летняя Виктория Исакова ждет второго ребенка фотографии
СМИ: 42-летняя Виктория Исакова ждет второго ребенка фотографии
СМИ: 42-летняя Виктория Исакова ждет второго ребенка фотографии
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