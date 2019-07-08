СМИ: 42-летняя Виктория Исакова ждет второго ребенка

На днях в СМИ появилась информация о том, что актриса Виктория Исакова
скоро снова станет мамой. Дело в том, что актриса опубликовала в Инстаграме пост
, в котором сообщила о перерыве в афише спектакля «Ближе».
На фотографии Максим Виторган
, Евгений Стычкин
, Агния Кузнецова
и Виктория Исакова позируют с «беременными» животами. СМИ нашли в этом скрытый смысл – по их мнению, Виктория таким образом намекнула на причину перерыва.
«Ближе» прощается с вами до января 2020 года по «неизвестным» обстоятельствам»
, — написала Исакова.
В театре поговаривают, что и Исакова, и Кузнецова готовятся стать мамами. Кроме того, Виктория сильно сократила график выступлений в театре им. Пушкина по «личным причинам».
Напомним, Виктория уже более 15 лет замужем за режиссером Юрием Морозом
. Вместе они воспитывают двухлетнюю дочь, о которой стало известно лишь прошлой осенью
.