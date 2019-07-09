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Лариса Долина рассказала о тяжелой беременности

9 июля
2019 год

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9 июля 2019
Лариса Долина рассказала, как протекала ее беременность, которая совпала со съемками в фильме «Мы из джаза». В эфире передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!» артистка призналась, что ей приходилось буквально сбегать из больницы на съемки.

Лариса Долина рассказала о тяжелой беременности

По словам Долиной, беременность протекала очень тяжело. Она лежала в больнице на сохранении, но вопреки указаниям врачей свою работу не оставила. Каждый день артистка приезжала на съемки.

«Вообще, у меня была тяжелая беременность, я лежала на сохранении. И приезжала на съемки под расписку, которая была составлена Кареном Георгиевичем», - поделилась Долина.

Лариса Долина рассказала о тяжелой беременности
фото: Лариса Долина в фильме «Мы из джаза»

Съемочная группа очень беспокоилась за Ларису Долину. Все следили за ее состоянием и создавали для будущей мамы комфортные условия.

Лариса Долина рассказала о тяжелой беременности

С того момента прошло 36 лет. Долина благодарна судьбе за то, что ей удалось тогда сохранить беременность, ведь Ангелина – ее единственная дочь. Сейчас Ангелина уже сама воспитывает дочь – 7-летнюю Александру.
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Лариса Долина рассказала о тяжелой беременности фотографии
Лариса Долина рассказала о тяжелой беременности фотографии
Лариса Долина рассказала о тяжелой беременности фотографии
Лариса Долина рассказала о тяжелой беременности фотографии
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