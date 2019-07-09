Лариса Долина рассказала о тяжелой беременности

Лариса Долина рассказала, как протекала ее беременность, которая совпала со съемками в фильме «Мы из джаза». В эфире передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!» артистка призналась, что ей приходилось буквально сбегать из больницы на съемки.
По словам Долиной, беременность протекала очень тяжело. Она лежала в больнице на сохранении, но вопреки указаниям врачей свою работу не оставила. Каждый день артистка приезжала на съемки.
«Вообще, у меня была тяжелая беременность, я лежала на сохранении. И приезжала на съемки под расписку, которая была составлена Кареном Георгиевичем», - поделилась Долина.
фото: Лариса Долина в фильме «Мы из джаза»
Съемочная группа очень беспокоилась за Ларису Долину. Все следили за ее состоянием и создавали для будущей мамы комфортные условия.
С того момента прошло 36 лет. Долина благодарна судьбе за то, что ей удалось тогда сохранить беременность, ведь Ангелина – ее единственная дочь. Сейчас Ангелина уже сама воспитывает дочь – 7-летнюю Александру.