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Дмитрий Шепелев скоро презентует новый проект для молодых родителей

9 июля
2019 год

Лайфстайл >>
9 июля 2019
Дмитрий Шепелев с недавнего времени серьезно занялся своим Инстаграмом. Если раньше он изредка публиковал свои фотографии с заурядными подписями, то сейчас он стал настоящим блогером. Телеведущий начал общаться со своей аудиторией, делиться подробностями личной жизни, рассказывать о воспитании сына Платона, а также о том, как проходят его будни и выходные. Оказывается, все это не просто так.

Дмитрий Шепелев скоро презентует новый проект для молодых родителей

По данным СМИ, Шепелев в скором времени презентует новый авторский проект, и сейчас он прорабатывает для него образ. Его проект будет нацелен на тех, кто занимается воспитанием детей, а также следит за трендами социальных сетей и обсуждает со своими подписчиками свежие новости.

По мнению СМИ, именно поэтому Дмитрий перевоплотился в «инста-папу». Он хочет доказать, что может наравне с мамами обсуждать самые актуальные темы.
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Дмитрий Шепелев

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Дмитрий Шепелев скоро презентует новый проект для молодых родителей фотографии
Дмитрий Шепелев скоро презентует новый проект для молодых родителей фотографии
Дмитрий Шепелев скоро презентует новый проект для молодых родителей фотографии
Дмитрий Шепелев скоро презентует новый проект для молодых родителей фотографии
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