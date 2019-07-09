Дмитрий Шепелев скоро презентует новый проект для молодых родителей

Дмитрий Шепелев
с недавнего времени серьезно занялся своим Инстаграмом. Если раньше он изредка публиковал свои фотографии с заурядными подписями, то сейчас он стал настоящим блогером. Телеведущий начал общаться со своей аудиторией, делиться подробностями личной жизни, рассказывать о воспитании сына Платона, а также о том, как проходят его будни и выходные. Оказывается, все это не просто так.
По данным СМИ, Шепелев в скором времени презентует новый авторский проект, и сейчас он прорабатывает для него образ. Его проект будет нацелен на тех, кто занимается воспитанием детей, а также следит за трендами социальных сетей и обсуждает со своими подписчиками свежие новости.
По мнению СМИ, именно поэтому Дмитрий перевоплотился в «инста-папу». Он хочет доказать, что может наравне с мамами обсуждать самые актуальные темы.