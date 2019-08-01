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Джулианна Хаф обнажила тело и душу

1 августа
2019 год

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1 августа 2019
Героиней сентябрьского номера американского издания журнала «Women's Health» стала 31-летняя актриса Джулианна Хаф, обнажившая по такому поводу тело и душу. В интервью изданию актриса рассказала о своей бисексуальности и о том, что по этому поводу думает ее муж.

Джулианна Хаф обнажила тело и душу

«Я сказала ему, что бисексуальна. Он оторопел: «Прости, что?» Я повторила еще раз, но сказала, что уже сделала свой выбор и решила быть с ним».
Но прежде, чем объявить об этом мужу, Джулианна долго торговалась сама с собой, раздумывая, на ком остановить свой выбор: «Я много общалась с женщиной внутри себя и понимала, что ей по сути ничего не нужно. С другой со стороны во мне жила маленькая девочка, которая смотрела на Брукса и хотела одного — чтобы ее защитили. Я спрашивала себя: "Неужели он действительно собирается полюбить эту версию меня?". Однако чем больше я погружалась в себя, тем больше он меня привлекал. Теперь у нас очень близкие и доверительные отношения».
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Джулианна Хаф обнажила тело и душу фотографии
Джулианна Хаф обнажила тело и душу фотографии
Джулианна Хаф обнажила тело и душу фотографии
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