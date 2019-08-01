Церковь Саентологии запрещает Тому Крузу общаться с дочерью

Последний раз Том Круз
был замечен в компании своей дочери Сури в 2013 году, некоторое время после того, как его уже бывшая жена Кэти Холмс
подала на развод. С тех пор папарацци не удавалось заснять Тома с Сури, вероятно, потому что он вот уже шесть лет не общается с дочерью.
Бывшая последовательца Церкви Саентологии Саманта Доминго
, вышедшая из этой организации в 2004 году (и тут же настрочившая разоблачительную книгу), предположила, что саентологи просто-напросто запрещают Крузу видеться с дочерью, потому что она не состоит в Церкви. Более того, Доминго предположила, что и последняя зафиксированная папарацци встреча Тома с Сури была устроена специально - напоказ. Чтобы казалось, что между ними до сих пор есть связь, и чтобы его не критиковали за отсутствие внимания к дочери. Представители церкви поспешили опровергнуть эти домыслы.
Как правило, саентологи не запрещают своим последователям общаться с родственниками и друзьями. Однако, судя по показаниям бывших членов Церкви, последователям запрещают общаться с родстенниками-вероотступниками, порвавшими с саентологией. А учитывая давно гуляющие разговоры о том, что именно саентологи разрушили брак Круза с Николь Кидман
, предположение Доминго уже не кажется таким уж беспочвенным. Том Круз весьма ценен для саентологов, ведь на данный момент он самый медийный представитель церкви, ее визитная карточка и посол, который не успел или не смог вовремя сбежать (в отличие, например, от Траволты
). Поэтому все конспирологические теории о том, что действующий лидер Церкви Дэвид Мискевидж
окружил Круза излишней «заботой» и вниманием, не кажутся такими уж надуманными.