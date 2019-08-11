Дэнни Трэхо спас ребенка из горящего автомобиля

Актер Дэнни Трэхо
на днях совершил героический поступок. Он стал свидетелем серьезной аварии в Лос-Анджелесе и вытащил маленького ребенка из горящего автомобиля.
По данным американских СМИ, зрелище действительно было ужасающим. В ходе ДТП одна из машин перевернулась и задымилась, на заднем сидении сидел ребенок, пристегнутый в детском кресле. Увидев все это, Трэхо поспешил помочь пострадавшим. Актер пытался проникнуть через разбитое окно, но не мог дотянуться до ремней безопасности. Однако с помощью других свидетелей ему все-таки удалось вытащить малыша.
«Единственное, что спасло маленького ребенка — это его автокресло»
, - сказал Дэнни Трэхо.
В машине также находилась бабушка малыша, но ее удалось вытащить только спасателям. По словам СМИ, пока вытаскивали женщину, Трэхо все время находился с ребенком. Вследствие этой аварии еще три человека были доставлены в больницу.
По словам артиста, для него очень важно помогать людям, оказавшемся в трудной ситуации: «Все хорошее, что когда-либо случалось со мной в жизни - это результат моей помощи другим людям»
, - заявил Дэнни.