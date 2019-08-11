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Дэнни Трэхо спас ребенка из горящего автомобиля

11 августа
2019 год

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11 августа 2019
Актер Дэнни Трэхо на днях совершил героический поступок. Он стал свидетелем серьезной аварии в Лос-Анджелесе и вытащил маленького ребенка из горящего автомобиля.

Дэнни Трэхо спас ребенка из горящего автомобиля

По данным американских СМИ, зрелище действительно было ужасающим. В ходе ДТП одна из машин перевернулась и задымилась, на заднем сидении сидел ребенок, пристегнутый в детском кресле. Увидев все это, Трэхо поспешил помочь пострадавшим. Актер пытался проникнуть через разбитое окно, но не мог дотянуться до ремней безопасности. Однако с помощью других свидетелей ему все-таки удалось вытащить малыша.

«Единственное, что спасло маленького ребенка — это его автокресло», - сказал Дэнни Трэхо.

В машине также находилась бабушка малыша, но ее удалось вытащить только спасателям. По словам СМИ, пока вытаскивали женщину, Трэхо все время находился с ребенком. Вследствие этой аварии еще три человека были доставлены в больницу.

По словам артиста, для него очень важно помогать людям, оказавшемся в трудной ситуации: «Все хорошее, что когда-либо случалось со мной в жизни - это результат моей помощи другим людям», - заявил Дэнни.
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Дэнни Трэхо

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Дэнни Трэхо спас ребенка из горящего автомобиля фотографии
Дэнни Трэхо спас ребенка из горящего автомобиля фотографии
Дэнни Трэхо спас ребенка из горящего автомобиля фотографии
Дэнни Трэхо спас ребенка из горящего автомобиля фотографии
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