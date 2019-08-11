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«Доила соседскую козу и собирала колорадских жуков»: Екатерина Шпица о своем детстве

Сейчас артист восстанавливается после операции

Бен Аффлек и Ана де Армас погрузятся в «Глубокие воды»

«Пит и его дракон»: Зеленый змий добра

Как проходил фестиваль в Выборге

Окно в Европу-2019: 27-й пробег по контуру земного шара. Часть 1

Интервью

Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил»

Кино-театр.ру выяснил, какая судьба ожидает сцены, которые не вошли в финальную версию, и обсудил связанные с фильмом скандалы