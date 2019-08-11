«Доила соседскую козу и собирала колорадских жуков»: Екатерина Шпица о своем детстве

На днях к 33-летней Катерине Шпице
из Украины приехали родители. Рассказав об их приезде в Инстаграме
, актриса также поделилась воспоминаниями о своем беззаботном детстве.
В детстве каждое лето Катерина проводила в маленьком селе в Украине. По словам актрисы, это место связано с ее самыми теплыми воспоминаниями.
«Мама с папой приехали сегодня из Украины. Привезли кавунчики (арбузики) с огорода из нашего родного села Стецовка. Как много в этом маленьком арбузе для меня... Сижу у мамы на кухне, слушаю рассказы о наших родственниках и соседях: кто умер, кто ещё жив. Повезу сейчас к себе горилочку, домашние куриные яйца, помидоры и яблоки. А запах сливового варенья в кухне кружит голову! Получаю многочисленные приветы от людей моего детства. Слушаю о своём дедушке, который в свои 87 поёт песни и смешит рассказами на посиделках до колик в животе. И сердце щемит от того, что я не могу дедушку обнять, побывать там, где в детстве каждым летом вырастала на 3 сантиметра, доила соседскую козу, драглевала вишни, собирала колорадских жуков и безжалостно жарила их в том же костре, на котором бабушка варила варенье (клубничное, абрикосовое, малиновое...), а я помогала, размешивала и снимала пенку, облизывая лопатку. Мама говорит, что в погребе до сих пор стоит варенье, которое варила ещё сама бабушка, а умерла она в 2005 году, за 2 месяца до того, как я получила свою первую роль. Наверно, она бы тихо, но очень сильно мной гордилась и по вечерам смотрела бы мои сериалы с подружками, которые захаживали смотреть цветной телевизор. А мы, кстати, ходили к соседям позвонить, пока нам не поставили телефон. Воспоминания ворвались в голову и бередят сердце. Как сидели с подружкой Таней (у которой теперь уже 2 своих детей) часами на ветвях шелковицы, как мылись из ведра водой, нагретой солнцем, как бегали на озерцо купаться. Я носила уголь вёдрами, когда его привозила большая машина, полола грядки, красила забор раз за лето, завидовала детям, которые пасли коров, пекла блины высокими стопками, потом таскала весь день из буфета, намазывала мёдом или вареньем, а оно текло по подбородку и рукам... помню, как Таня порезала ногу, когда собирала мидий на корм качечкам (уткам), занесла инфекцию, и я заезжала к ней в больницу в райцентр. Несколько раз всего дедушка выгонял из гаража запорожец, и это был праздник! А так я ездила на почту на велике «Украина», сначала на раме, обмотанной поролоном и платками, потом доросла до седла»