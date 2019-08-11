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83-летний Ален Делон перенес инсульт

11 августа
2019 год

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11 августа 2019
В июне 83-летний Ален Делон стал жаловаться на сильную головную боль. Через некоторое время актер был госпитализирован, но его ассистент утверждал, что он просто проходит обследование.

83-летний Ален Делон перенес инсульт

Совсем недавно стало известно, что Делон перенес инсульт. Об этом рассказал сын артиста Энтони Делон. По его словам, отцу сделали операцию на мозге, и на протяжении трех недель он находился в отделении интенсивной терапии.

«Все члены семьи находились у его постели – мой брат, моя сестра и моя мама Натали», - поделился сын актера.

Также Энтони рассказал о состоянии отца на данный момент: «Жизненные функции восстановлены, его состояние, по словам врачей, стабилизировалось. Он вернулся в Швейцарию и отдыхает там в спокойном режиме в одной из клиник. Моя сестра, которая сейчас живет в Швейцарии, следит за его восстановлением и держит нас в курсе его состояния».
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