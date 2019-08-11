83-летний Ален Делон перенес инсульт

В июне 83-летний Ален Делон
стал жаловаться на сильную головную боль. Через некоторое время актер был госпитализирован, но его ассистент утверждал, что он просто проходит обследование.
Совсем недавно стало известно, что Делон перенес инсульт. Об этом рассказал сын артиста Энтони Делон
. По его словам, отцу сделали операцию на мозге, и на протяжении трех недель он находился в отделении интенсивной терапии.
«Все члены семьи находились у его постели – мой брат, моя сестра и моя мама Натали»
, - поделился сын актера.
Также Энтони рассказал о состоянии отца на данный момент: «Жизненные функции восстановлены, его состояние, по словам врачей, стабилизировалось. Он вернулся в Швейцарию и отдыхает там в спокойном режиме в одной из клиник. Моя сестра, которая сейчас живет в Швейцарии, следит за его восстановлением и держит нас в курсе его состояния»
.