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Дочь Умы Турман готовится выпустить дебютный альбом

11 августа
2019 год

Лайфстайл >>
11 августа 2019
Дочь Умы Турман и Итана Хоука – 21-летняя Майя Хоук – решила всерьез заняться музыкой. В Инстаграме она представила фрагмент из свой новой песни To Love A Boy.



Стихи к этому треку Майя сочинила сама, а музыку написал композитор Джесси Харрис. Будущая певица сообщила в Инстаграме, что уже 16 августа она выпустит сразу два сингла, а 21 августа она выступит в одном из клубов Нью-Йорка.

Дочь Умы Турман готовится выпустить дебютный альбом

Также Майя Хоук заявила, что работает над дебютным альбомом, и эти две песни тоже войдут в него. Кроме того, Майя планирует построить и карьеру актрисы. В этом году она уже появилась в третьем сезоне сериала «Очень странные дела» и фильме Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде».
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Дочь Умы Турман готовится выпустить дебютный альбом фотографии
Дочь Умы Турман готовится выпустить дебютный альбом фотографии
Дочь Умы Турман готовится выпустить дебютный альбом фотографии
Дочь Умы Турман готовится выпустить дебютный альбом фотографии
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