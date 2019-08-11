Дочь Умы Турман готовится выпустить дебютный альбом

Дочь Умы Турман
и Итана Хоука
– 21-летняя Майя Хоук
– решила всерьез заняться музыкой. В Инстаграме она представила фрагмент
из свой новой песни To Love A Boy.
Стихи к этому треку Майя сочинила сама, а музыку написал композитор Джесси Харрис. Будущая певица сообщила в Инстаграме, что уже 16 августа она выпустит сразу два сингла, а 21 августа она выступит в одном из клубов Нью-Йорка.
Также Майя Хоук заявила, что работает над дебютным альбомом, и эти две песни тоже войдут в него. Кроме того, Майя планирует построить и карьеру актрисы. В этом году она уже появилась в третьем сезоне сериала «Очень странные дела»
и фильме Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде»
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