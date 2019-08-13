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5 самых ярких актерских работ Владимира Вдовиченкова - в день его рождения

13 августа
2019 год

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13 августа 2019
13 августа известный российский актер Владимир Вдовиченков празднует свой 48-й день рождения. Свежие проекты с его участием, такие, как хоррор «Тварь» или семейная комедия «Дорогой папа», призваны раскрыть новые грани актёра, – но ещё раньше свет увидит драматический сериал «Учителя» Ильи Куликова, который выйдет уже 22 августа на онлайн-платформе ТНТ-PREMIER. Поздравляем и вспоминаем путь, который он прошёл – от пацанской теле-классики до триумфа в Каннах.


Фил из «Бригады» (2002)

5 самых ярких актерских работ Владимира Вдовиченкова - в день его рождения

На заре своей карьеры Вдовиченков снялся сразу в двух культовых пацанских проектах нулевых, которые в то время были у всех на слуху и до сих пор остаются любимой классикой жанра. На одну из главных ролей в «Бригаде» режиссёр Алексей Сидоров, который 15 лет спустя снимет один из самых кассовых российских фильмов «Т-34», позвал малоизвестного студента ВГИКа и, как всегда, угадал, создав легендарный актёрский квартет – главную кинопримету своего времени. Герои Безрукова, Дюжева, Майкова и Вдовиченкова поражали своей натуралистичностью и разговаривали именно так, как многие по другую сторону телеэкрана в то время. Одним из авторов сценария был Александр Велединский – тонкий кинодраматург, известный также по картине «Географ глобус пропил».

«Версачок, Сань, херня. Лучшая жилетка - бронежилетка!», - Фил.

В Белого, Пчёлу, Космоса и Фила играли мальчишки во дворах 1/6 части суши, а в региональной прессе навечно прописались материалы в духе «Звёзды "Бригады" - что с ними стало сейчас». Три актёра из четырёх стали большими кинозвёздами. Но если стремительно ворвавшиеся в медиаполе Безруков и Дюжев, в конце концов утомили зрителя своей экспрессивностью, то Вдовиченков набирал обороты постепенно, и чем дальше, тем больше граней своего таланта раскрывал миру. Может быть, поэтому сегодня именно он, Владимир Вдовиченков – самый востребованный актёр «Бригады».



Кот из «Бумера» (2003)

5 самых ярких актерских работ Владимира Вдовиченкова - в день его рождения

С режиссёром Петром Бусловым Вдовиченков познакомился во ВГИКе – снимался в его экспериментальной курсовой работе «Тяжёлая работа старых мойр», вместе с Андреем Мерзликиным, кстати. «Бумер» был полнометражным дебютом Буслова – и моментально прославил всех к нему причастных. На телефонах 1/6 части суши (и далее) появилась простенькая мелодия, сочинённая Шнуром. Позже в одном из интервью музыкант признавался, что она стала главным коммерческим успехом в его карьере и принесла больше миллиона долларов.

Фил и Кот в чём-то похожие персонажи: по сравнению с их приятелями-бандитами, они более спокойные и взвешенные, пытаются «включать голову», рассчитывают не столько на внешние эффекты, сколько на силу – в том числе на силу духа, силу характера. Кот так и вовсе пробует завязать с криминалом. Как персонаж он на голову интереснее и глубже своих подельников, и неслучайно, именно герой Вдовиченкова, умудрённый отсидкой, стал главным действующим лицом в продолжении, «Бумер. Фильм второй». Здесь он запомнился фразой, брошенной в адрес «зелёного» персонажа Филимонова:
«Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово».



Ведущий в «Наш космос» (2011)

5 самых ярких актерских работ Владимира Вдовиченкова - в день его рождения

Больше десяти лет Вдовиченков проработал в театре имени Вахтангова, где в его репертуаре были самые разные роли – от графа Орлова до Астрова из «Дяди Вани». А вот в кино одарённый характерной мужественной внешностью актёр играл почти исключительно «крутых» персонажей – военных (включая весьма экзотических – например, Остапа из экранизации «Тараса Бульбы» Бортко) и бандитов. Но он сумел разорвать этот круг, и здесь показательна одна роль, которой от него не ожидал никто. В 2011 году Вдовиченков появился на ТВ в качестве ведущего научно-популярной программы «Наш космос». В белой рубашке, пиджаке и брюках Вдовиченков в игровой форме рассказывал о зарождении и расцвете советской космонавтики.

Известный актёр-рассказчик в документальном научном фильме – распространенная на западе практика, и когда, например, Морган Фриман озвучивает фильм Discovery это никого не удивляет, но для нашей документалистики подобные сотрудничества – редкость. И тем более – такая резкая смена амплуа. Вдовиченков здесь остался таким же мужественным (и связанным с вооружённым силами), но предстал человеком интеллигентным, знающим.



Дмитрий из «Левиафана» (2014)

5 самых ярких актерских работ Владимира Вдовиченкова - в день его рождения

Способность Звягинцева открывать малоизвестные имена и перезапускать карьеры артистов ко времени «Левиафана» уже была известна, но, пожалуй, именно на актёрской судьбе Вдовиченкова она отразилась ярче всего.

В «Левиафане» Вдовиченков играет московского адвоката Дмитрия, который приезжает в родной северный городок, чтобы помочь другу детства, а в результате делает его жизнь совершенно невыносимой. Все присущие героям Владимира приметы – мужская харизма, решительность, тяга к справедливости – здесь вывернуты наизнанку, герой мастерски превращается в злодея. У Вдовиченкова проявляются фирменные черты, присущие только ему, а на просторах российского кино обозначается новый мощный драматический актёр.

«Лучший сценарий» Каннского кинофестиваля и «Золотой глобус», полемика на родине, скандальные высказывания Мединского и Серебрякова – всё это уже часть истории российского кино. А в жизни Владимира Вдовиченкова «Левиафан» сыграл ключевую роль ещё и потому, что проект подарил ему работу с Еленой Лядовой – и вскоре актёры стали появляться на публике вместе. Через год после выхода фильма они поженились.



Владимир Фёдоров из «Салют-7» (2017)

5 самых ярких актерских работ Владимира Вдовиченкова - в день его рождения

В основе фильма «Салют-7» – реальная история подвига советских космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных, которые в 85-м году смогли спасти вышедшую из-под контроля необитаемую космическую станцию. Эта героическая страница советской космонавтики требовала соответствующего отношения со стороны кинематографистов, и работа над «Салют-7» была обречена стать подвигом. Она началась с подготовки экипажа: Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко тренировались на самолёте Ил-76 – с высоты в 10 000 км пикировали вниз, чтобы на полуминуты почувствовать свободное падение и невесомость. «Это было мучительно. Не буду ни за кого говорить – мне было плохо. Потом я лежал дома два дня, и думал – все, на этом проект закончен», - вспоминал позже Вдовиченков в интервью. В декорациях космического корабля и орбитальной станции Вдовиченков и Деревянко надолго оказались подвешены на тросах между небом и землёй. «В общей сложности мы провисели вниз головой с Павлом часов по 20-25 каждый, - рассказывал потом Вдовиченков. – Висеть вниз головой несложно. Сложно при этом делать вид, что не тяжело, что лицо не отекает, что ты себя прекрасно чувствуешь».

Съёмками в «Салют-7» Вдовиченков доказал, что находится в хорошей физической и актёрской форме, и дальше продолжил открывать для себя новые форматы и жанры. Он по-прежнему способен удивить зрителя.

Смотрите «Учителя» с 22 августа на онлайн-платформе ТНТ-PREMIER.


Евгений Червон
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5 самых ярких актерских работ Владимира Вдовиченкова - в день его рождения фотографии
5 самых ярких актерских работ Владимира Вдовиченкова - в день его рождения фотографии
5 самых ярких актерских работ Владимира Вдовиченкова - в день его рождения фотографии
5 самых ярких актерских работ Владимира Вдовиченкова - в день его рождения фотографии
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