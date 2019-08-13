Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались через 8 месяцев после свадьбы

На днях стало известно, что австралийский актер Лиам Хемсворт
и американская певица Майли Сайрус
приняли решение расстаться, не дотянув до ситцевой свадьбы четыре с лишним месяца.
«Лиам и Майли пришли к соглашению, что на данный момент им нужно расстаться. Постоянно развиваясь и меняясь как партнеры и личности, они решили, что так будет лучше для обоих, пока они сфокусированы на себе и карьере. Они по-прежнему останутся любящими родителями для всех своих животных, которых завели вместе. Пожалуйста, отнеситесь с уважением к этому событию и их частной жизни»
, - гласит официальное заявление пары.
После новости о расставании СМИ начали спекулировать на том, что всему виной недавнее признание Майли в бисексуальности
(хотя впервые она заговорила об этом несколько лет назад). Тут же подоспели снимки папарацци, доставших Майли на отдыхе с подругой Кейтлин Картер в Италии. На фотографиях переживающие тяжелые разрывы девушки (у Кейтлин тоже всё сложно с бывшим) утешаются в объятиях друг друга.
Но никаких внятных комментариев по поводу своего расставания супруги не дают. Майли продолжает постить в Инстаграме полуголые фотографии с туманными подписями вроде: «Не боритесь с эволюцией, потому что никогда не победите у нее»
. А пикирующим на Лиама журналистам только и достается, что скупое «не хочу говорить об этом, дружище»
.