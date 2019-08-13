Михаил Шац запустил собственное шоу «Вечерний кто-то»

Юморист и телеведущий Михаил Шац (с небольшой помощью бренда Velkopopovicky Kozel и агентства Why Not?!) созрел наконец до собственного импровизационного youtube-шоу под названием «Вечерний кто-то».
Концепция шоу заключается в том, что у каждого выпуска будет новый ведущий, а сам Михаил будет, так сказать, Митей Хрусталёвым модератором: «Я, видимо, последний человек в этой стране, у которого нет своего ютьюб-канала. И вы знаете, я решил ничего особенно не менять. И поэтому мы придумали хитрый план. А план, ребята, такой: у этого шоу каждый раз будет новый ведущий. И каждый раз это будет известный, популярный и очень талантливый человек. А значит - очень занятой. И поэтому у него не будет ни малейшего времени для того, чтобы репетировать. Следовательно, он не будет знать, что будет происходить, и это будет импровизация», — объяснил Шац.
Ведущим первого выпуска стал Александр Гудков, которого Шац вместе с оркестром, заставкой и программой ненадолго одолжил у «Вечернего Урганта». А в гостях у Гудкова был пародист Satyr (Илья Шабельников).