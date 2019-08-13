Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус

На днях стало известно, что актер Лиам Хемсворт и певица Майли Сайрус решили расстаться спустя неполных 8 месяцев со дня свадьбы
. Пока Майли отдыхает от Лиама в обществе подруги
сердца
на озере Комо в Италии, наводя философский туман в Инстаграме, Лиам предпочитает прямолинейность.
Спустя два дня всевозможных спекуляций на тему того, что могло стать причиной расставания, актёр опубликовал в своем Инстаграме сообщение
, в котором ясно дал понять, что не собирается обсуждать эту тему с кем бы то ни было.
«Всем привет. Быстренько скажу: мы с Майли недавно расстались, и я желаю ей здоровья и счастья в будущем. Это наше личное дело, я не давал и не собираюсь давать какие-либо комментарии каким-либо журналистам или медиа. Любые цитаты, приписываемые мне в связи с этой темы, заведомо ложны»
.