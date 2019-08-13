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Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус

13 августа
2019 год

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13 августа 2019
На днях стало известно, что актер Лиам Хемсворт и певица Майли Сайрус решили расстаться спустя неполных 8 месяцев со дня свадьбы. Пока Майли отдыхает от Лиама в обществе подруги сердца на озере Комо в Италии, наводя философский туман в Инстаграме, Лиам предпочитает прямолинейность.

Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус

Спустя два дня всевозможных спекуляций на тему того, что могло стать причиной расставания, актёр опубликовал в своем Инстаграме сообщение, в котором ясно дал понять, что не собирается обсуждать эту тему с кем бы то ни было.
«Всем привет. Быстренько скажу: мы с Майли недавно расстались, и я желаю ей здоровья и счастья в будущем. Это наше личное дело, я не давал и не собираюсь давать какие-либо комментарии каким-либо журналистам или медиа. Любые цитаты, приписываемые мне в связи с этой темы, заведомо ложны».
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Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус фотографии
Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус фотографии
Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус фотографии
Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус фотографии
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