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Леонардо ДиКаприо стыдится своей роли двадцатилетней давности

14 августа
2019 год

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14 августа 2019
Голливудские актёры Леонардо ДиКаприо и Тоби Магуайр признались, что не хотели бы, чтобы зрители когда-либо увидели драму «Кафе "Донс Плам"», в которой они снялись в главных ролях в 1990-х. Об этом сообщает New York Post.

Леонардо ДиКаприо стыдится своей роли двадцатилетней давности

Лента рассказывает о 20-летних парнях, каждую субботу собирающихся в одной из закусочных Лос-Анджелеса в компании разных девушек. Во время таких посиделок молодежь обсуждает секс, музыку и играет в игры. ДиКаприо исполнил роль бесцеремонного грубияна Дерека, а Магуайру достался более спокойный, но не менее пошлый Ян. Из уст персонажа Лео то и дело звучат реплики о мастурбации и угрозы запустить бутылку девушке в лицо. Картина снималась в 1995 году на черно-белую пленку, производство заняло всего 6 дней.

«Кафе "Донс Плам"» с самого начала был на пути к провалу из-за нашей неопытности, - заявил продюсер фильма Дэйл Уитли. - Мы просто собрались как-то и решили: "Давайте снимем кино". Во многом, этот фильм - признание в любви нашим друзьям».

Леонардо ДиКаприо стыдится своей роли двадцатилетней давности

Также Китли пояснил, что персонажи ДиКаприо и Магуайра получились настолько живыми и натуральными, что аудитория может ассоциировать их с самими актерами. Лента оказалась слишком пошлой и непристойной, поэтому в 1998 году её показ на территории США и Канады был запрещён судом. При этом Лео и Тоби утвержали, что не ожидали, что проект станет полнометражным, и не хотели бы, чтобы поклонники связывали их имена с этой картиной.

«Изначально это был короткометражный фильм, - оправдывался ДиКприо в одном из интервью в 1996 году, - но затем его зачем-то попытались превратить в полнометражку. Я работал над ним всего одну ночь. Сделал это как одолжение, понимаете?»
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Леонардо ДиКаприо стыдится своей роли двадцатилетней давности фотографии
Леонардо ДиКаприо стыдится своей роли двадцатилетней давности фотографии
Леонардо ДиКаприо стыдится своей роли двадцатилетней давности фотографии
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