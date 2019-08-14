Энн Хэтэуэй рассказала, что её заставили похудеть для первой роли

Американская актриса Энн Хэтэуэй
стала героиней обложки сентябрьского номера журнала Allure. Помимо фотосессии звезда дала изданию интервью, в котором рассказала, что перед съёмками в её дебютном сериале «Будь собой»
создатели проекта непрозрачно намекнули на то, что ей неплохо было бы сбросить вес.
«В 16 лет я услышала такое: "Поздравляем! У тебя есть роль. Мы не говорим, что тебе нужно похудеть, просто не набирай вес"
, - вспоминает Энн. - На самом деле это означало, что мне нужно похудеть
».
Спустя 20 лет 36-летняя актриса по-прежнему заботится о своей фигуре и внешности, однако считает, что в последнее время Голливуд начал более толерантно относится к нестандартной красоте.
«С осторожностью хвалю Голливуд за перемены
, - говорит Хэтэуэй. - В представлениях людей о красоте появилось гораздо больше разнообразия. Это здорово! Пусть даже в ожиданиях и преобладает определенная норма. Появляется всё больше нюансов, становится всё интереснее. Разрешены более интересные персонажи и истории. Сейчас есть другой важный вопрос: оценят ли это зрители? Если они не поддержат это, перемены перестанут происходить
».
В конце июля Энн Хэтэуэй объявила о своей второй беременности
, а позже рассказала, через какой «ад» ей пришлось пройти, чтобы это случилось
.