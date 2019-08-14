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Энн Хэтэуэй рассказала, что её заставили похудеть для первой роли

14 августа
2019 год

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14 августа 2019
Американская актриса Энн Хэтэуэй стала героиней обложки сентябрьского номера журнала Allure. Помимо фотосессии звезда дала изданию интервью, в котором рассказала, что перед съёмками в её дебютном сериале «Будь собой» создатели проекта непрозрачно намекнули на то, что ей неплохо было бы сбросить вес.

«В 16 лет я услышала такое: "Поздравляем! У тебя есть роль. Мы не говорим, что тебе нужно похудеть, просто не набирай вес", - вспоминает Энн. - На самом деле это означало, что мне нужно похудеть».

Энн Хэтэуэй рассказала, что её заставили похудеть для первой роли

Спустя 20 лет 36-летняя актриса по-прежнему заботится о своей фигуре и внешности, однако считает, что в последнее время Голливуд начал более толерантно относится к нестандартной красоте.

«С осторожностью хвалю Голливуд за перемены, - говорит Хэтэуэй. - В представлениях людей о красоте появилось гораздо больше разнообразия. Это здорово! Пусть даже в ожиданиях и преобладает определенная норма. Появляется всё больше нюансов, становится всё интереснее. Разрешены более интересные персонажи и истории. Сейчас есть другой важный вопрос: оценят ли это зрители? Если они не поддержат это, перемены перестанут происходить».

В конце июля Энн Хэтэуэй объявила о своей второй беременности, а позже рассказала, через какой «ад» ей пришлось пройти, чтобы это случилось.
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Энн Хэтэуэй рассказала, что её заставили похудеть для первой роли фотографии
Энн Хэтэуэй рассказала, что её заставили похудеть для первой роли фотографии
Энн Хэтэуэй рассказала, что её заставили похудеть для первой роли фотографии
Энн Хэтэуэй рассказала, что её заставили похудеть для первой роли фотографии
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