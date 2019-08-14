Марго Робби снова призналась, что не доросла до материнства

29-летняя австралийская актриса Марго Робби
, последний фильм с участием которой стал лидером российского проката
, уже много раз
признавалась в прессе, что пока не видит себя в роли матери
. По словам звезды, вопрос о детях ей задают буквально в каждом интервью, и недавняя беседа с изданием WomanHIT не стала исключением.
«Как меня злят эти вопросы!
- взорвалась Робби. - Каждый — буквально каждый — задает их мне под разными соусами. Причем это длится уже три года, с тех пор как мы с Томом оформили свои отношения. Послушайте, но ведь то, что я стала женой, не означает, что я непременно сразу же должна рожать! У меня могут быть другие планы. Признаться честно, я еще не готова стать матерью. Лучше осознавать это и не спешить, чем стремиться оправдать чьи-то ожидания. Мой максимум — это домашние животные. И то недавно выяснилось, что даже щенков мне пока рано заводить. Том принес домой собачку из приюта, и я не спала три ночи, после чего попросила мужа унести ее обратно. Конечно, он был против, но эта история четко показывает, что я еще не доросла до материнства. Пока я полностью в работе
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