Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Марго Робби снова призналась, что не доросла до материнства

14 августа
2019 год

Лайфстайл >>
14 августа 2019
29-летняя австралийская актриса Марго Робби, последний фильм с участием которой стал лидером российского проката, уже много раз признавалась в прессе, что пока не видит себя в роли матери. По словам звезды, вопрос о детях ей задают буквально в каждом интервью, и недавняя беседа с изданием WomanHIT не стала исключением.

Марго Робби снова призналась, что не доросла до материнства

«Как меня злят эти вопросы! - взорвалась Робби. - Каждый — буквально каждый — задает их мне под разными соусами. Причем это длится уже три года, с тех пор как мы с Томом оформили свои отношения. Послушайте, но ведь то, что я стала женой, не означает, что я непременно сразу же должна рожать! У меня могут быть другие планы. Признаться честно, я еще не готова стать матерью. Лучше осознавать это и не спешить, чем стремиться оправдать чьи-­то ожидания. Мой максимум — это домашние животные. И то недавно выяснилось, что даже щенков мне пока рано заводить. Том принес домой собачку из приюта, и я не спала три ночи, после чего попросила мужа унести ее обратно. Конечно, он был против, но эта история четко показывает, что я еще не доросла до материнства. Пока я полностью в работе» .
версия для печати
Ссылки по теме
«Однажды… в Голливуде»: Профессий много но, прекрасней всех - Тарантино!
«Стану мамой тогда, когда посчитаю нужным»: Марго Робби о материнстве
«Я не готова»: Марго Робби о материнстве
Поиск по меткам
детиоткровение
персоны
Марго Робби

фотографии >>
Марго Робби снова призналась, что не доросла до материнства фотографии
Марго Робби снова призналась, что не доросла до материнства фотографии
Марго Робби снова призналась, что не доросла до материнства фотографии
Марго Робби снова призналась, что не доросла до материнства фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Надежда Бахтина
Артем Богучарский
Владимир Волков
Иван Волков
Екатерина Кмит
Ирина Медведева
Захар Ронжин
Игорь Сергеев
Анна Топчий
Эммануэль Беар
Холли Берри
Рауль Бова
Мила Кунис
Стив Мартин
Беата Тышкевич
Марсия Гэй Харден
все родившиеся 14 августа >>

Афиша кино >>

Игла
драма, триллер
СССР, 1988
7 социопатов
чёрная комедия
Испания, 2019
Angry Birds в кино 2
комедия, приключения, семейное кино
США, Финляндия, 2019
Ангел мой
драма, триллер
Австралия, США, 2019
Голоса с того света
мистика, триллер, фильм ужасов
Бразилия, 2018
Красивый бандит
детектив, комедия, криминальный фильм
Франция, 2018
Мобильный воин Гандам: Нарратив
боевик, научная фантастика, экранизация
Япония, 2018
Синяя бездна 2
драма, приключения, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2019
Смерть и жизнь Джона Ф. Донована
биография, драма
Великобритания, Канада, 2018
Однажды... в Голливуде
драма, комедия, триллер
США, 2019
Дора и Затерянный город
приключения, семейное кино
Австралия, США, 2019
Плюс один
комедия
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен