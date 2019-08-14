У Дмитрия Лысенкова угнали автомобиль

Звезда сериала «Мажор» Дмитрий Лысенков
, запомнившийся зрителям ролью эксперта-криминалиста Ильи Семёнова, стал жертвой автомобильных угонщиков.
Пропажу иномарки KIA Sportage заметила мама актёра, поскольку Лысенков сейчас отдыхает с женой и детьми в Болгарии, она же и написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже взялись за поиски машины.
«12 августа около восьми часов утра в полицию Приморского района поступило сообщение от 55-летней гражданки о том, что в ночь на 12 августа от дома 16/1 по Серебристому бульвару неизвестный похитил автомобиль, принадлежащий ее 37-летнему сыну
», — сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Сам актёр пока не комментировал случившееся. Неизвестно также, будет ли семья Лысенковых прерывать отдых из-за произошедшего.