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У Дмитрия Лысенкова угнали автомобиль

14 августа
2019 год

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14 августа 2019
Звезда сериала «Мажор» Дмитрий Лысенков, запомнившийся зрителям ролью эксперта-криминалиста Ильи Семёнова, стал жертвой автомобильных угонщиков.

У Дмитрия Лысенкова угнали автомобиль

Пропажу иномарки KIA Sportage заметила мама актёра, поскольку Лысенков сейчас отдыхает с женой и детьми в Болгарии, она же и написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов уже взялись за поиски машины.

«12 августа около восьми часов утра в полицию Приморского района поступило сообщение от 55-летней гражданки о том, что в ночь на 12 августа от дома 16/1 по Серебристому бульвару неизвестный похитил автомобиль, принадлежащий ее 37-летнему сыну», — сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сам актёр пока не комментировал случившееся. Неизвестно также, будет ли семья Лысенковых прерывать отдых из-за произошедшего.
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У Дмитрия Лысенкова угнали автомобиль фотографии
У Дмитрия Лысенкова угнали автомобиль фотографии
У Дмитрия Лысенкова угнали автомобиль фотографии
У Дмитрия Лысенкова угнали автомобиль фотографии
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