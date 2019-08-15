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Шэннон Ли обиделась на режиссера

Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться или извиниться

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Продолжение сериала «Вне игры» выйдет 30 августа

Серии будут выходить по две в неделю каждую пятницу на видеосервисе START.