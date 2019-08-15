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Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться или извиниться

15 августа
2019 год

Лайфстайл >>
15 августа 2019
В своем новом фильме «Однажды…в Голливуде» Квентин Тарантино осмелился изобразить легенд фабрики звезд в лучших традициях классицизма - одарив каждого персонажа лишь одной яркой характерной чертой. Например, жертва секты Мэнсона, актриса Шэрон Тейт в исполнении Марго Робби просто бесконечно мила и это всё, что можно о ней сказать. Стив МакКуин (в исполнении Дэмиена Льюиса) выходя из кадра не выходит из образа крутого мрачного мужика, а Брюс Ли - заносчивый анекдотичный хвастун, готовый на спор подраться хоть со стаей собак.

Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться или извиниться

И хотя большинство персонажей, появляющихся в кадре, либо вымышленные, либо давно мертвы, у некоторых из них есть очень даже живые наследники. Готовые оскорбиться на такую, в общем-то безобидную, карикатуру.
На все вопросы о том, почему Брюс Ли получился таким высокомерным и отталкивающим, Тарантино отвечает, что этот образ продиктован не его воображением, а биографией Ли, который в своё время хвастался, что может одолеть самого Мухаммеда Али.

Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться или извиниться

А вот дочь Брюса Шэннон Ли считает, что Тарантино мог бы просто заткнуться и извиниться: «Ему следовало просто заткнуться - вот это было бы действительно мило. Или он мог извиниться и сказать: «Я действительно не знал Брюса Ли, поэтому выдумал его таким для фильма». Но он не должен был говорить, что отец был таким в жизни. По факту Тарантино отнесся к моему отцу так, как относился «белый» Голливуд, когда он еще был жив».
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фильмы
Однажды... в Голливуде

фотографии >>
Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться или извиниться фотографии
Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться или извиниться фотографии
Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться или извиниться фотографии
Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться или извиниться фотографии
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