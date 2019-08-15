Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться или извиниться

В своем новом фильме «Однажды…в Голливуде» Квентин Тарантино
осмелился изобразить легенд фабрики звезд в лучших традициях классицизма - одарив каждого персонажа лишь одной яркой характерной чертой. Например, жертва секты Мэнсона, актриса Шэрон Тейт
в исполнении Марго Робби
просто бесконечно мила и это всё, что можно о ней сказать. Стив МакКуин
(в исполнении Дэмиена Льюиса
) выходя из кадра не выходит из образа крутого мрачного мужика, а Брюс Ли
- заносчивый анекдотичный хвастун, готовый на спор подраться хоть со стаей собак.
И хотя большинство персонажей, появляющихся в кадре, либо вымышленные, либо давно мертвы, у некоторых из них есть очень даже живые наследники. Готовые оскорбиться на такую, в общем-то безобидную, карикатуру.
На все вопросы о том, почему Брюс Ли получился таким высокомерным и отталкивающим, Тарантино отвечает, что этот образ продиктован не его воображением, а биографией Ли, который в своё время хвастался, что может одолеть самого Мухаммеда Али
.
А вот дочь Брюса Шэннон Ли
считает, что Тарантино мог бы просто заткнуться и извиниться: «Ему следовало просто заткнуться - вот это было бы действительно мило. Или он мог извиниться и сказать: «Я действительно не знал Брюса Ли, поэтому выдумал его таким для фильма». Но он не должен был говорить, что отец был таким в жизни. По факту Тарантино отнесся к моему отцу так, как относился «белый» Голливуд, когда он еще был жив»
.