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Привычка влюбляться: У Кристен Стюарт новый роман

16 августа
2019 год

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16 августа 2019
За 6 лет жизни не по лжи вышедшая из шкафа Кристен Стюарт превратилась в средней руки бабника, сменив пятерых подружек. С последней своей пассией, 29-летней моделью Стеллой Максвелл Кристен продержалась в непрерывных моногамных отношениях аж целых два года, сорвавшись на короткий роман со стилисткой Сарой Динкин. В апреле текущего года Кристен и Стелла снова начали радовать папарацци совместными выходами, но, как выяснилось недавно, если это и было воссоединение - то весьма короткое.

Привычка влюбляться: У Кристен Стюарт новый роман

На днях Кристен была замечена в компании потрепанной жизнью таинственной незнакомки. Попавшие в сеть снимки, запечатлевшие Кристен в режиме соблазнения, тут же взъерошили фанатов актрисы. Коллективный разум молниеносно установил личность новой подруги Кристен - ею оказалась сценаристка Дилан Майер, о которой не известно ничего, кроме того, что она сценаристка.

Привычка влюбляться: У Кристен Стюарт новый роман

А мы пока вспомним предыдущих подружек Кристен.

Привычка влюбляться: У Кристен Стюарт новый роман
фото: Кристен с Алишей Каргайл

Привычка влюбляться: У Кристен Стюарт новый роман
фото: Кристен со Стефани Соколински

Привычка влюбляться: У Кристен Стюарт новый роман
фото: Кристен с Энни Кларк

Привычка влюбляться: У Кристен Стюарт новый роман
фото: Кристен со Стеллой Максвелл

Привычка влюбляться: У Кристен Стюарт новый роман
фото: Кристен с Сарой Динкин
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Привычка влюбляться: У Кристен Стюарт новый роман фотографии
Привычка влюбляться: У Кристен Стюарт новый роман фотографии
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