Привычка влюбляться: У Кристен Стюарт новый роман

За 6 лет жизни не по лжи вышедшая из шкафа Кристен Стюарт превратилась в средней руки бабника, сменив пятерых подружек. С последней своей пассией, 29-летней моделью Стеллой Максвелл Кристен продержалась в непрерывных моногамных отношениях аж целых два года, сорвавшись на короткий роман со стилисткой Сарой Динкин. В апреле текущего года Кристен и Стелла снова начали радовать папарацци совместными выходами, но, как выяснилось недавно, если это и было воссоединение - то весьма короткое.
На днях Кристен была замечена в компании потрепанной жизнью таинственной незнакомки. Попавшие в сеть снимки, запечатлевшие Кристен в режиме соблазнения, тут же взъерошили фанатов актрисы. Коллективный разум молниеносно установил личность новой подруги Кристен - ею оказалась сценаристка Дилан Майер, о которой не известно ничего, кроме того, что она сценаристка.