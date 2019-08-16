Майли Сайрус выпустила песню о расставании с Лиамом Хемсвортом

Зато Майли опубликовала в сети новую песню «Slide Away», в тексте которой, при желании, можно разглядеть исповедь о семейной жизни. Учитывая, что Майли, как любой уважающий себя поэт-песенник, зализывает раны творчеством, а важные вехи помечает песнями (например, «Wrecking ball» и «Malibu»), такие догадки не лишены смысла. Но на практике, вглядываясь в текст, в котором Майли настоятельно рекомендует своему невидимому собеседнику вернуться обратно в океан (это, видимо, намёк на то, что Лиам австралиец) и отпустить её к огням большого города, не так чтобы много внятного смысла.
С другой стороны, в одной из строчек песни Майли поёт, что хочет свой домик на холмах, а вот виски и таблетки ей совершенно не нужны. При этом певица выбирает в качестве обложки своего сингла болтающиеся в воде бассейна бутылку виски и тюбики с таблетками - это, в принципе, коррелирует с гуляющими в прессе слухами о том, что возможной причиной разрыва с Лиамом стали его проблемы с зависимостью.