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Майли Сайрус выпустила песню о расставании с Лиамом Хемсвортом

16 августа
2019 год

Лайфстайл >>
16 августа 2019
Недели не прошло с того дня, как Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о своём расставании, вызвав не только бурю эмоций, но и жгучее любопытство. Поклонники и праздношатающиеся продолжают гадать, что же привело к расставанию супругов, не сумевших протянуть в законном браке и года.
Несмотря на то, что Майли отмалчивается, а Лиам недвусмысленно дал понять, что не собирается в ближайшее время комментировать разрыв, сеть полнится слухами о том, как оно там на самом деле было.

Майли Сайрус выпустила песню о расставании с Лиамом Хемсвортом

Зато Майли опубликовала в сети новую песню «Slide Away», в тексте которой, при желании, можно разглядеть исповедь о семейной жизни. Учитывая, что Майли, как любой уважающий себя поэт-песенник, зализывает раны творчеством, а важные вехи помечает песнями (например, «Wrecking ball» и «Malibu»), такие догадки не лишены смысла. Но на практике, вглядываясь в текст, в котором Майли настоятельно рекомендует своему невидимому собеседнику вернуться обратно в океан (это, видимо, намёк на то, что Лиам австралиец) и отпустить её к огням большого города, не так чтобы много внятного смысла.

Майли Сайрус выпустила песню о расставании с Лиамом Хемсвортом

С другой стороны, в одной из строчек песни Майли поёт, что хочет свой домик на холмах, а вот виски и таблетки ей совершенно не нужны. При этом певица выбирает в качестве обложки своего сингла болтающиеся в воде бассейна бутылку виски и тюбики с таблетками - это, в принципе, коррелирует с гуляющими в прессе слухами о том, что возможной причиной разрыва с Лиамом стали его проблемы с зависимостью.

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Майли Сайрус выпустила песню о расставании с Лиамом Хемсвортом фотографии
Майли Сайрус выпустила песню о расставании с Лиамом Хемсвортом фотографии
Майли Сайрус выпустила песню о расставании с Лиамом Хемсвортом фотографии
Майли Сайрус выпустила песню о расставании с Лиамом Хемсвортом фотографии
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