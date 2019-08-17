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Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина

17 августа
2019 год

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17 августа 2019
16 августа в Калининграде стартовал 7-й фестиваль короткометражного кино «Короче», который, сообразно своему названию, продлится совсем недолго - победителей объявят уже 18 августа. По уже заданной традиции перед официальной частью церемонии гости фестиваля прокатились на теплоходе и собрались на гала-концерте органной музыки в Кафедральном соборе.
Среди гостей, прогулявшихся по красной дорожке, были замечены Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Юлия Пересильд, Андрей Смоляков, Юлия Хлынина, Евгений Гришковец и многие другие.

Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина
фото: Юлия Хлынина

Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина
фото: Ирина Гринёва

Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина
фото: Виктория Исакова

Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина
фото: Катерина Шпица

Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина
фото: Юлия Пересильд

Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина
фото: Светлана Ходченкова

Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина
фото: Светлана Дрыга

Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина
фото: Оксана Акиньшина

Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина
фото: Анна Банщикова

Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина
фото: Екатерина Волкова

Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина
фото: Евгений Гришковец с семьей
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Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина фотографии
Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина фотографии
Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина фотографии
Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина фотографии
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