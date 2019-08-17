Короче-2019: Юлия Хлынина, Светлана Ходченкова и Оксана Акиньшина

16 августа в Калининграде стартовал 7-й фестиваль короткометражного кино «Короче», который, сообразно своему названию, продлится совсем недолго - победителей объявят уже 18 августа. По уже заданной традиции перед официальной частью церемонии гости фестиваля прокатились на теплоходе и собрались на гала-концерте органной музыки в Кафедральном соборе.
Среди гостей, прогулявшихся по красной дорожке, были замечены Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Юлия Пересильд, Андрей Смоляков, Юлия Хлынина, Евгений Гришковец и многие другие.