«Пора остановиться»: Кейт Бланшетт о завершении карьеры в кино

Кейт Бланшетт
раздразнила прессу на нью-йоркской премьере фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?»
. Корреспондент портала Vulture попросил
Бланшетт прокомментировать ее февральское интервью с Джулией Робертс
, в котором актрисы затронули тему ухода из карьеры.
В этом интервью 50-летняя Бланшетт задавалась вопросом
о том, в какой момент пора уходить на покой: «Чем старше становишься, тем более унизительным становится актерство. Когда я была моложе, я задавалась вопросом: почему пожилые актеры, которыми я восхищаюсь, всё время говорят об уходе из карьеры? Теперь я понимаю причину - таким образом они хотели сохранить последние клочки своего здравомыслия. Становясь старше, я спрашиваю себя: хочу ли я подчиниться этой профессии до самого конца и впасть в сплошное безумие? Я мысленно лежу на пресловутой кушетке в раздумьях: Хочу ли я двигаться в этом направлении, или я все-таки хочу жить своей жизнью?»
В беседе с корреспондентом Vulture Бланшетт полушутя подтвердила свое намерение завязать с актёроством: «О да, пришло время остановиться. Полностью. Абсолютно. Я уверена, когда зрители по всему миру увидят этот фильм, они скажут: «О, да. Ей точно пора заканчивать». Заранее извиняюсь».
Очевидно, что в этих кокетливых словах нельзя разглядеть серьезного заявления об уходе из карьеры. Поэтому корреспондент Vulture уточнил у Кейт, что заставляет ее браться за новые проекты?
«Потому что очень интересные люди вроде Ричарда Линклейтера и Марии Семлп говорят: «Хочешь поработать со мной?» А я отвечаю: «Конечно, я хочу с вами поболтать!» Для меня получение роли второстепенно. Гораздо важнее то, с кем ты общаешься в процессе работы. А кто бы не захотел пообщаться с этими людьми? Но каждый раз я всё равно думаю: «Ладно. Пора остановиться».