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Блейк Лайвли подарила Райану Рейнольдсу картину, изображающую его детство и юношество

17 августа
2019 год

Лайфстайл >>
17 августа 2019
Блейк Лайвли на днях в очередной раз удивила своего мужа Райана Рейнольдса. Актриса преподнесла ему подарок – картину, на которой изображен юный разносчик газет. На первый взгляд, это самая обычная картина, но для Рейнольдса она стала «величайшим подарком». Об этом актер рассказал в Инстаграме.

Блейк Лайвли подарила Райану Рейнольдсу картину, изображающую его детство и юношество

Дело в том, что в деталях картины скрыты некоторые факты из детства и юношества Райана Рейнольдса. Самое очевидное: мальчик на первом плане – это и есть сам Рейнольдс. В юности он работал разносчиком газет в издательстве «Vancouver Sun».

Блейк Лайвли подарила Райану Рейнольдсу картину, изображающую его детство и юношество

«Особняк на картине – это дом моего детства. Мы с братьями годами пытались прикончить друг друга на этой лужайке. На картине много пасхалок, в том числе и мой кумир Джон Кэнди на первой странице газеты. Этот дом сейчас разрушен, но его образ я до сих пор хранит в памяти. Это произведение искусства - величайший подарок, который когда-либо делала мне моя жена», - поделился эмоциями Рейнольдс.

Блейк Лайвли подарила Райану Рейнольдсу картину, изображающую его детство и юношество

Автор полотна - американский художник Дэнни Галиоте. Вот уже на протяжении 20 лет он создает иллюстрации компании Walt Disney Company.

«Если когда-нибудь случится пожар, эту картину я первой вынесу из горящего дома! А уже потом вернусь за Блейк», - пошутил актер.

Блейк Лайвли подарила Райану Рейнольдсу картину, изображающую его детство и юношество
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Блейк Лайвли подарила Райану Рейнольдсу картину, изображающую его детство и юношество фотографии
Блейк Лайвли подарила Райану Рейнольдсу картину, изображающую его детство и юношество фотографии
Блейк Лайвли подарила Райану Рейнольдсу картину, изображающую его детство и юношество фотографии
Блейк Лайвли подарила Райану Рейнольдсу картину, изображающую его детство и юношество фотографии
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