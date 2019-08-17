Блейк Лайвли подарила Райану Рейнольдсу картину, изображающую его детство и юношество

Блейк Лайвли
на днях в очередной раз удивила своего мужа Райана Рейнольдса
. Актриса преподнесла ему подарок – картину, на которой изображен юный разносчик газет. На первый взгляд, это самая обычная картина, но для Рейнольдса она стала «величайшим подарком». Об этом актер рассказал в Инстаграме.
Дело в том, что в деталях картины скрыты некоторые факты из детства и юношества Райана Рейнольдса. Самое очевидное: мальчик на первом плане – это и есть сам Рейнольдс. В юности он работал разносчиком газет в издательстве «Vancouver Sun».
«Особняк на картине – это дом моего детства. Мы с братьями годами пытались прикончить друг друга на этой лужайке. На картине много пасхалок, в том числе и мой кумир Джон Кэнди на первой странице газеты. Этот дом сейчас разрушен, но его образ я до сих пор хранит в памяти. Это произведение искусства - величайший подарок, который когда-либо делала мне моя жена»
, - поделился эмоциями Рейнольдс.
Автор полотна - американский художник Дэнни Галиоте
. Вот уже на протяжении 20 лет он создает иллюстрации компании Walt Disney Company.
«Если когда-нибудь случится пожар, эту картину я первой вынесу из горящего дома! А уже потом вернусь за Блейк»
, - пошутил актер.