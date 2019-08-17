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«Я решил, что ничего между нами не будет»: Брайан Остин Грин о первой встрече с Меган Фокс

17 августа
2019 год

Лайфстайл >>
17 августа 2019
46-летний Брайан Остин Грин недавно дал интервью подкасту KFC Radio, где признался, что при первой встрече с его супругой Меган Фокс он был уверен, что у них ничего не получится.

«Я решил, что ничего между нами не будет»: Брайан Остин Грин о первой встрече с Меган Фокс

Когда Брайан познакомился с Меган, ей было всего 18 лет. Тогда он только что расстался со своей девушкой и не хотел заводить новые отношения.

«Меган была очень молода, когда мы познакомились. И я решил, что ничего между нами не будет. К счастью, она оказалась очень настойчивой», - сказал Грин.

После того, как актер отверг Меган, она ясно дала ему понять, что ей не составит труда найти другого бойфренда. Тогда Брайан задумался. По словам Грина, у них была возможность побыть друг с другом наедине и наслаждаться свиданиями. Ведь тогда еще Меган была не столь популярна, и за ними не следили папарацци.

Меган и Брайан вместе уже более 15 лет. Однако поженились актеры только в 2010 году. У Фокс и Грина трое сыновей: 6-летний Ноа, 5-летний Бодхи и 3-летний Джорни.

«Я решил, что ничего между нами не будет»: Брайан Остин Грин о первой встрече с Меган Фокс
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«Я решил, что ничего между нами не будет»: Брайан Остин Грин о первой встрече с Меган Фокс фотографии
«Я решил, что ничего между нами не будет»: Брайан Остин Грин о первой встрече с Меган Фокс фотографии
«Я решил, что ничего между нами не будет»: Брайан Остин Грин о первой встрече с Меган Фокс фотографии
«Я решил, что ничего между нами не будет»: Брайан Остин Грин о первой встрече с Меган Фокс фотографии
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