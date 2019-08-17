«Я решил, что ничего между нами не будет»: Брайан Остин Грин о первой встрече с Меган Фокс

46-летний Брайан Остин Грин
недавно дал интервью подкасту KFC Radio, где признался, что при первой встрече с его супругой Меган Фокс
он был уверен, что у них ничего не получится.
Когда Брайан познакомился с Меган, ей было всего 18 лет. Тогда он только что расстался со своей девушкой и не хотел заводить новые отношения.
«Меган была очень молода, когда мы познакомились. И я решил, что ничего между нами не будет. К счастью, она оказалась очень настойчивой»
, - сказал Грин.
После того, как актер отверг Меган, она ясно дала ему понять, что ей не составит труда найти другого бойфренда. Тогда Брайан задумался. По словам Грина, у них была возможность побыть друг с другом наедине и наслаждаться свиданиями. Ведь тогда еще Меган была не столь популярна, и за ними не следили папарацци.
Меган и Брайан вместе уже более 15 лет. Однако поженились актеры только в 2010 году. У Фокс и Грина трое сыновей: 6-летний Ноа, 5-летний Бодхи и 3-летний Джорни.