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Звезда сериала «Полицейский с рублевки» Софья Каштанова дебютировала как певица

17 августа
2019 год

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17 августа 2019
В конце августа на платформе THT-PREMIERE стартует новый сериал Ильи Куликова и Никиты Грамматикова «Учителя», затрагивающий актуальные проблемы и конфликты современного образования. Главный саундтрек к сериалу исполнила актриса Софья Каштанова. Кроме того, она записала еще несколько песен, которые прозвучат в ленте. В Инстаграме Софья призналась, что это был новый для нее опыт.

Звезда сериала «Полицейский с рублевки» Софья Каштанова дебютировала как певица

«Супер команда! Супер история! Идеальная драма от Ильи Куликова, созданная любимыми «Legio Felix», где я исполнила 5 композиций! Для меня это новый опыт. Соня-певица. Судите строго», - написала актриса.

Кстати, совсем недавно актриса получила еще одну порцию бесценного опыта. Софья впервые стала мамой. Сына она назвала Джорджем, а вот имя отца так и не рассекретила. Лишь упомянула, что он наполовину армянин.
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Звезда сериала «Полицейский с рублевки» Софья Каштанова дебютировала как певица фотографии
Звезда сериала «Полицейский с рублевки» Софья Каштанова дебютировала как певица фотографии
Звезда сериала «Полицейский с рублевки» Софья Каштанова дебютировала как певица фотографии
Звезда сериала «Полицейский с рублевки» Софья Каштанова дебютировала как певица фотографии
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