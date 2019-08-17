Звезда сериала «Полицейский с рублевки» Софья Каштанова дебютировала как певица

В конце августа на платформе THT-PREMIERE стартует новый сериал Ильи Куликова
и Никиты Грамматикова «Учителя»
, затрагивающий актуальные проблемы и конфликты современного образования. Главный саундтрек к сериалу исполнила актриса Софья Каштанова
. Кроме того, она записала еще несколько песен, которые прозвучат в ленте. В Инстаграме Софья призналась
, что это был новый для нее опыт.
«Супер команда! Супер история! Идеальная драма от Ильи Куликова, созданная любимыми «Legio Felix», где я исполнила 5 композиций! Для меня это новый опыт. Соня-певица. Судите строго»
, - написала актриса.
Кстати, совсем недавно актриса получила еще одну порцию бесценного опыта. Софья впервые стала мамой
. Сына она назвала Джорджем, а вот имя отца так и не рассекретила. Лишь упомянула
, что он наполовину армянин.