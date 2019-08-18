Бывший юрист, настоящий трезвенник: За что мы любим Джерарда Батлера

22 августа в российский прокат выходит очередная часть франшизы про всевозможные падения
- остросюжетный боевик «Падение ангела»
с Морганом Фриманом
и Джерардом Батлером
в главных ролях.
На этот раз агент Майк Бэннинг становится подозреваемым в покушении на президента. Преследуемый коллегами и агентами из ФБР Бэннинг пытается совместить приятное с полезным: найти виновных и очистить свое доброе имя. Сыгравший Бэннинга шотландский актёр Джерард Батлер за последние лет 15 умудрился органично вписаться в диаметрально-противоположные амплуа: от ревнивого подпольного композитора с изуродованным лицом
до изобретательного романтика со смертельным диагнозом
. Но широкой аудитории Батлер запомнился, прежде всего, ролью царя Леонида в «300 спартанцах»
- ода концентрированной мифической мужественности. Кино-театр.ру
решил проверить, до какой степени форма соответствует содержанию на примере Джерарда.
Юрист
Физиономия и органика Батлера навевают мысли о полуночных драках на задворках питейных заведений, о чрезмерном употреблении алкоголя и женщин, нелегальной торговле наркотиками и рыбной ловле по выходным. В этом ассоциативном ряду вряд ли найдется место юриспруденции. И тем не менее, Джерард выбрал именно эту специальность, поступив в колледж при университете Глазго. И хотя юридический факультет вовсе не был пределом всех его мечтаний, Батлер грыз гранит науки с особым тщанием. Он даже стал президентом студенческого юридического общества Глазго, окончил учебу с отличием и непродолжительное время работал в престижной юридической фирме.
Правонарушитель
Все выше описанное не мешало Батлеру неоднократно попадать в поле зрения органов правопорядка. За год до окончания колледжа и получения степени, Батлер взял годовой отгул и махнул в Калифорнию, где начал неистово злоупотреблять алкоголем. И несколько раз был арестован за неподобающее поведение в состоянии алкогольного опьянения. Проблемы с алкоголем дали знать о себе позже, на родине, когда Батлер лишился работы в юридической фирме из-за своего поведения на фестивале в Эдинбурге.
Трезвенник
Приобретенное еще в Калифорнии пристрастие к алкоголю развилось в настоящую зависимость с вполне реальными неприятными последствиями. Но обретя свое истинное предназначение, актер покончил с алкоголем - он не пьёт уже более 15 лет. Однако в 2012 году Джерарду пришлось пройти реабилитационную программу, о чем он открыто говорил, пытаясь развеять слухи о том, что это связано с алкогольной или наркотической зависимостью. Во время съёмок фильма о сёрферах «Покорители волн»
актёр получил серьезные травмы и чудом остался жив: огромная волна ударила Джерарда и отбросила его на скалы. К счастью, его быстро нашли и отправили в больницу, однако ему так и не удалось полностью восстановиться - нестерпимые боли напоминали о произошедшем. Когда Джерард заметил, что слишком уж полагается на прописанные доктором обезболивающие, он принял решение не дожидаться полноценной зависимости и отправился на профилактическое лечение.
Герой
Батлер дважды победил в неравном бою со стихией воды. Мало того, что он умудрился не утонуть, покалеченный волной и скалами, так он еще спас утопающего. В 1997 году Королевское гуманитарное общество Шотландии наградило Джерарда лицензированным свидетельством о храбрости за то, что он подверг свою жизнь риску, вытаскивая тонущего ребёнка из реки. Через несколько лет актёр выступил с речью на свадьбе этого подросшего мальчонки.
Певец
Как и многие артисты, Джерард вполне сносно поёт. Еще во время учёбы на юридическом факультете он был фронтменом в студенческой рок-группе. И хотя никаких свидетельств этого не осталось, неудивительно, что прорывом для Батлера стала роль в мюзикле «Призрак оперы»
. Впрочем, студенческие песнопения не добавляли Батлеру уверенности перед пробами, поэтому он взял четыре урока вокала, прежде чем заявиться на прослушивание.
«Падение ангела» в прокате с 22 августа.