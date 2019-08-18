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44-летняя Екатерина Архарова родила первенца

18 августа
2019 год

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18 августа 2019
Год назад бывшая жена Марата Башарова, актриса Екатерина Архарова, вышла замуж за бизнесмена Артема Илясова. А на днях в их семье случилось еще одно радостное событие – Екатерина и Артем стали родителями. Об этом в Инстаграме сообщил муж актрисы.

44-летняя Екатерина Архарова родила первенца

«Моя родная Катюша, спасибо за сына!!!! Теперь я папа... самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо!», - написал Илясов.

Несмотря на то, что Архарова изначально планировала рожать ребенка в Италии, малыш появился на свет в одной из московских клиник.

«Прибавка в весе составила 12 килограммов. На самом деле, почти не поправилась, а вот домик для пузожителя вырос. Заключили договор с одной из московских клиник на комплексное обслуживание – ведение плюс сами роды. Это дешевле, чем платить по отдельности», - рассказывала актриса.
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44-летняя Екатерина Архарова родила первенца фотографии
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца фотографии
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца фотографии
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