44-летняя Екатерина Архарова родила первенца

Год назад бывшая жена Марата Башарова
, актриса Екатерина Архарова
, вышла замуж за бизнесмена Артема Илясова
. А на днях в их семье случилось еще одно радостное событие – Екатерина и Артем стали родителями. Об этом в Инстаграме сообщил
муж актрисы.
«Моя родная Катюша, спасибо за сына!!!! Теперь я папа... самый счастливый папа на свете! Господи, спасибо!»
, - написал Илясов.
Несмотря на то, что Архарова изначально планировала рожать ребенка в Италии
, малыш появился на свет в одной из московских клиник.
«Прибавка в весе составила 12 килограммов. На самом деле, почти не поправилась, а вот домик для пузожителя вырос. Заключили договор с одной из московских клиник на комплексное обслуживание – ведение плюс сами роды. Это дешевле, чем платить по отдельности»
, - рассказывала актриса.