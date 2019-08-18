Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юлия Пересильд рассказала об убийстве отца

18 августа
2019 год

Лайфстайл >>
18 августа 2019
Актриса Юлия Пересильд стала гостьей нового выпуска шоу Ирины Шихман «А поговорить?», где раскрыла подробности своей личной жизни и поделилась трагической историей из детства.

Юлия Пересильд рассказала об убийстве отца

Долгое время актриса скрывала свои отношения с режиссером Алексеем Учителем, но не так давно пара пришла к выводу, что это нецелесообразно:
«Я никогда этого не скрывала, я просто никогда не говорила на эти темы. Люди, которым нужно знать, всегда об этом знали. Другой вопрос, что стали про это часто спрашивать. Мне в какой-то момент надоело отвечать: «Я об этом не разговариваю». Да и дети растут. Это важный момент. Он прекрасный отец. Они же все равно вместе куда-то выходят. И тогда в этот момент становится странным, что я об этом не говорю. Как будто это действительно какая-то тайна. А это не тайна».

Юлия Пересильд рассказала об убийстве отца

Также Юлия решила поделиться событиями прошлого, которые разделили её жизнь на «до» и «после». В 90-х годах её отца убили, и маленькой Юлии пришлось быстро повзрослеть:
«Он был человек-антибизнес. Человек, который если брался за гитару - круто играл на гитаре, за дерево - значит, вся мебель дома сделана руками, за краски - значит, нарисовал иконы и поехал куда-то там фрески рисовать в монастырь. Он мог всё. Но ни в чём не состоялся. То ли это такая натура, когда ты талантлив во всём, когда у тебя всё получается легко, и ты ни во что не углубляешься... Он не «попал» в это время [в 90-е годы], и мама моя, в общем-то, не попала. Но ей, мне кажется, просто повезло. Он стал заниматься каким-то бизнесом, джинсы какие-то варил, что-то куда-то возил...Я тогда даже этого и не знала. Потом в какой-то момент у него что-то не получалось, а человек, который привык к тому, что у него всё получается…Начался какой-то лёгкий алкоголь, друзья какие-то. Человек стал не собой. И это быстро закончилось».

«У меня был день рождения, мы были в деревне, и вдруг он не приезжает. Телефонов же нет. Не приезжает, не приезжает - очень странно. Мы уже вернулись, и я даже как-то обиделась на него, потому что это так не принято, чтобы он не приезжал. Около нашего дома стояли будки с надписью «телефон». Мама с подружками начали звонить в милицию, друзьям… Я помню, мама со смехом говорит: «Ну я не знаю, что, в морг что ли позвонить?» И они набирают этот номер и слышат «Да». А дальше целый кусок времени, который я не помню. После этого у нас вынесли всю квартиру. Мы вошли - и у нас ничего. Мама сказала «Ну ладно, начнем всё заново». Закрыла дверь и говорит: «Поехали к бабушке».

По словам Пересильд, виновных в убийстве отца даже не стали искать: «Мама ходила в милицию, и ей сказали: «Слушай, у тебя ребёнок. Не надо».

версия для печати
Ссылки по теме
Юлия Пересильд похвасталась талантом старшей дочери
Поиск по меткам
детиинтернетлюбовьоткровение
персоны
Юлия ПересильдАлексей Учитель

фотографии >>
Юлия Пересильд рассказала об убийстве отца фотографии
Юлия Пересильд рассказала об убийстве отца фотографии
Юлия Пересильд рассказала об убийстве отца фотографии
Юлия Пересильд рассказала об убийстве отца фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Роман Леденёв
15 августа ушёл из жизни композитор Роман Леденёв.
Игорь Игнатьев
14 августа ушёл из жизни режиссёр Игорь Игнатьев.
Тыну Аав
14 августа скончался актёр Тыну Аав.
Валентин Воронин
14 августа ушёл из жизни актёр Валентин Воронин.
Олег Федулов
13 августа ушёл из жизни актёр, каскадёр Олег Федулов.

День рождения >>

Валерий Бессараб
Виктория Варлей
Юрий Демич
Лидия Доротенко
Александр Ратников
Михаил Станкевич
Степан Старчиков
Лариса Шатило
Марюс Ямпольскис
Кароль Буке
Эдвард Нортон
Роман Полански
Роберт Редфорд
Кристиан Слэйтер
Маделейн Стоу
Патрик Суэйзи
все родившиеся 18 августа >>

Афиша кино >>

Вий
мистика, триллер, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Россия, Украина, Чехия, 2014
Божественная любовь
драма
Бразилия, Дания, Норвегия, Уругвай, Чили, Швеция, 2019
UglyDolls. Куклы с характером
США, 2019
Бык
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Быть Харви Вайнштейном
США, 2019
Капкан
триллер, фильм ужасов
США, Сербия, 2019
Малышка зомби
фэнтези
Франция, 2019
Падение ангела
боевик
США, 2019
Песнь дьявола
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Ирландия, Великобритания, 2016
Свет моей жизни
драма
США, 2019
Трудности выживания
романтическая комедия
Россия, 2019
Эбигейл
драма, мистика
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен