Юлия Пересильд рассказала об убийстве отца

Актриса Юлия Пересильд стала гостьей нового выпуска шоу Ирины Шихман «А поговорить?», где раскрыла подробности своей личной жизни и поделилась трагической историей из детства.
Долгое время актриса скрывала свои отношения с режиссером Алексеем Учителем, но не так давно пара пришла к выводу, что это нецелесообразно: «Я никогда этого не скрывала, я просто никогда не говорила на эти темы. Люди, которым нужно знать, всегда об этом знали. Другой вопрос, что стали про это часто спрашивать. Мне в какой-то момент надоело отвечать: «Я об этом не разговариваю». Да и дети растут. Это важный момент. Он прекрасный отец. Они же все равно вместе куда-то выходят. И тогда в этот момент становится странным, что я об этом не говорю. Как будто это действительно какая-то тайна. А это не тайна».
Также Юлия решила поделиться событиями прошлого, которые разделили её жизнь на «до» и «после». В 90-х годах её отца убили, и маленькой Юлии пришлось быстро повзрослеть: «Он был человек-антибизнес. Человек, который если брался за гитару - круто играл на гитаре, за дерево - значит, вся мебель дома сделана руками, за краски - значит, нарисовал иконы и поехал куда-то там фрески рисовать в монастырь. Он мог всё. Но ни в чём не состоялся. То ли это такая натура, когда ты талантлив во всём, когда у тебя всё получается легко, и ты ни во что не углубляешься... Он не «попал» в это время [в 90-е годы], и мама моя, в общем-то, не попала. Но ей, мне кажется, просто повезло. Он стал заниматься каким-то бизнесом, джинсы какие-то варил, что-то куда-то возил...Я тогда даже этого и не знала. Потом в какой-то момент у него что-то не получалось, а человек, который привык к тому, что у него всё получается…Начался какой-то лёгкий алкоголь, друзья какие-то. Человек стал не собой. И это быстро закончилось».
«У меня был день рождения, мы были в деревне, и вдруг он не приезжает. Телефонов же нет. Не приезжает, не приезжает - очень странно. Мы уже вернулись, и я даже как-то обиделась на него, потому что это так не принято, чтобы он не приезжал. Около нашего дома стояли будки с надписью «телефон». Мама с подружками начали звонить в милицию, друзьям… Я помню, мама со смехом говорит: «Ну я не знаю, что, в морг что ли позвонить?» И они набирают этот номер и слышат «Да». А дальше целый кусок времени, который я не помню. После этого у нас вынесли всю квартиру. Мы вошли - и у нас ничего. Мама сказала «Ну ладно, начнем всё заново». Закрыла дверь и говорит: «Поехали к бабушке».
По словам Пересильд, виновных в убийстве отца даже не стали искать: «Мама ходила в милицию, и ей сказали: «Слушай, у тебя ребёнок. Не надо».