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«Я не хочу революцию»: Юлия Пересильд прокомментировала ситуацию в России

19 августа
2019 год

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19 августа 2019
Актриса Юлия Пересильд стала гостьей нового выпуска шоу Ирины Шихман «А поговорить?», где раскрыла подробности своей личной жизни и смерти отца, а так же поделилась своими соображениями по поводу пожаров в Сибири и политической ситуации в стране.

«Я не хочу революцию»: Юлия Пересильд прокомментировала ситуацию в России

Рассказывая о новой постановке пьесы Чехова «Дядя Ваня», актриса неожиданно затронула тему экологии. О том, что драматург предсказывал гибель лесов и проблемы с экологией, Юлию и её коллег заставил задуматься режиссер постановки, руководитель парижского театра «Одеон» Стефан Брауншвейг.

«Когда мы встречались с режиссером Стефаном Брауншвейгом в апреле-мае, мы сели за стол и приготовились услышать какую-то фантастическую идею. Ведь мы уже все наизусть эту пьесу знаем изначально. И вдруг он начинает говорить про экологию. Он долго нам говорит, что мир гибнет, что планета разрушается…Думаю ли я об экологии? Ну, как бы думаю. Но мы в России живем, поэтому думаешь уже не об экологии, а о том, что если всё вдруг завтра разнесется, как бы просто успеть хотя бы убежать и детей с собой забрать, и еще друзей.
И вдруг мы расстаемся, и происходит то, что происходит (имеются в виду пожары в Сибири - прим. ред.). Это заставило меня ощутить, что на самом деле всё может произойти вот завтра.
Почему Чехов про это так говорил? Откуда эти монологи, посвященные лесам и тому, что мир скоро рухнет? Если посмотреть на год написания пьесы - очень скоро произошла революция. И мир закончился - вот тот мир Чехова на этом закончился.

Комментируя митинги в Москве, Юлия честно призналась, что очень боится гражданской войны: «Я очень боюсь, честно, я даже думать об этом боюсь. Мы уже все понимаем, что невозможно быть равнодушным. Даже не находясь в Москве, нельзя не замечать, что такое происходит. Я понимаю, что революция это всегда что-то новое. Я не хочу революцию. Мне кажется, что самое страшное, что может произойти – это гражданская война. Потому что когда есть внешний враг - есть единение. Это адреналин. Я даже понимаю, почему молодые бежали на фронт. Потому что случилась такая беда - и ты в этот момент становишься частью общей души. И это кайфовое состояние. Я думаю, что многие даже не задумывались о том, что они умрут, вообще не задумывались о смерти. Это эйфория. А вот гражданская война…Наверное, тоже какая-то эйфория, но мне она непонятна, мне это очень страшно. Потому что уже нет уверенности в том, что сын не убьет своего отца, а дочь не сдаст свою мать. Во мне это просто вызывает какой-то дикий ужас».

«Я не хочу революцию»: Юлия Пересильд прокомментировала ситуацию в России

Впрочем, на прямой и простой вопрос о готовности идти на митинги Юлия не смогла ответить с такой же ясностью, потому что все время отвлекалась, пытаясь усидеть на двух стульях: «Я скорее всего на митинг согласованный пойду. Я поддерживаю всё, что сейчас происходит, потому что, конечно, мы имеем права высказывать то, что мы думаем. Ну хоть какую-то свободу мы имеем права иметь? Но я очень боюсь, что в этой компании талантливых и неагрессивно настроенных людей появятся люди, которые придут с оружием. Ты же не отрицаешь, что есть огромное количество людей, которые просто хотят кипеша? В этой стране Кровавое воскресение может наступить в любой момент. Сейчас все ребята приходят с рюкзачками. И нужен только один человек, который по глупости своей, придёт с чем-то большим, чем рюкзак - в эту секунду и произойдет Кровавое воскресение. У меня это вызывает какой-то животный страх».

Пересильд так же поделилась своими мыслями по поводу победы Зеленского на президентских выборах в Украине: «Может быть, я тупой бытовой человек, но мне очень хочется, чтобы в этом году осенью они не так мёрзли, как в прошлом. Чтобы у них отопление было лучше. Мы же созваниваемся, общаемся с какими-то друзьями.Я не хочу, чтобы их дети спали, завернутые в три одеяла. Что я могу сказать о Зеленском? Я не знаю его. Посмотрим, что он сделает. Просто я им желаю искренне хоть какого-то спокойствия».

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«Я не хочу революцию»: Юлия Пересильд прокомментировала ситуацию в России фотографии
«Я не хочу революцию»: Юлия Пересильд прокомментировала ситуацию в России фотографии
«Я не хочу революцию»: Юлия Пересильд прокомментировала ситуацию в России фотографии
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