«Могу расстегнуть ширинку»: Кристина Асмус о том, что ничто человеческое ей не чуждо

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Актера не видели в обществе дочери последние 6 лет

Церковь Саентологии запрещает Тому Крузу общаться с дочерью

Актриса призналась в своей бисексуальности

31 июля

Натали Портман объяснила, почему не любит играть в кино матерей

Любовь к детям здесь совершенно не при чём