«Могу расстегнуть ширинку»: Кристина Асмус о том, что ничто человеческое ей не чуждо

Кристина Асмус
продолжает подкармливать своих подписчиков в Инстаграме (а попутно и СМИ) достоверной информацией о себе любимой. Еще в прошлом году Кристина решила опровергнуть несколько слухов
, закрепившихся благодаря быстрому распространению в прессе. А недавно актриса рассказала, каких усилий стоит ей её идеальная фигура
и прекрасная кожа
. Вчера подоспела новая порция занимательной фактологии в Инстаграме
, позволяющая нам лучше понять Кристину и выяснить, что у нас с ней есть общего.
«1. Я ненавижу свой почерк. Могу по 5 раз переписывать записку/открытку/письмо, ещё и попробовав предварительно на черновике.
2. Мне странно когда артисты поздравляют кого-то в соц. сетях и, как бэ оправдываясь, приписывают «всё остальное лично».
3. Я не люблю по несколько раз по телефону повторять одно и то же из-за плохой связи.
4. Когда я сильно наемся в общественном месте, и мне давят брюки, то я аккуратненько могу расстегнуть пуговичку и ширинку.
5. Я ни разу не была ни у психолога, ни у астролога
6. Какое-то время назад мне было страшно проезжать на машине под мостами. Мне казалось они могут обвалиться...
7. Я могу снять волос или катышек с малознакомого мне человека.
8. В последний раз я спускалась в метро в Санкт-Петербурге 2,5 года назад, когда снимала свой документальный фильм.
9. Я не очень люблю сладкое. Особенно шоколад. Съесть могу, но это не приносит мне такого удовольствия, как, например, кусок мяса.
10. В детстве я так хотела, чтоб у меня была температура, что сильно-сильно сжала градусник и он лопнул прям подмышкой (шрам в этом месте у меня до сих пор)»
.