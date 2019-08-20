«На Минздрав обращать внимания не стоит»: Михаил Боярский о штрафах за перекуры на работе

На днях Министерство здравоохранения России предложило бороться с курением на работе посредством штрафов и системой поощрений. Мероприятия по борьбе с курением на рабочем месте изложены в программе «Укрепление здоровья работающих»
. Составители программы предлагают снижать курящим работникам зарплату в зависимости от количества и длительности их перекуров. А чтобы помочь им справиться со своей пагубной зависимостью побыстрее, предлагается установить на территориях предприятий физкультурные зоны и расставить
по периметру
тарелки с фруктами.
Заядлый курильщик Михаил Боярский
, покашливая, без труда разглядел
в инициативе Минздрава
гешефт
корыстные соображения: «Ну на Минздрав всерьез обращать внимания не стоит. Никто никогда не будет платить штрафы за перекур. Они занимаются исключительно бизнесом, больше им ничего не нужно. Им на здоровье людей совершенно наплевать»
.