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«На Минздрав обращать внимания не стоит»: Михаил Боярский о штрафах за перекуры на работе

20 августа
2019 год

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20 августа 2019
На днях Министерство здравоохранения России предложило бороться с курением на работе посредством штрафов и системой поощрений. Мероприятия по борьбе с курением на рабочем месте изложены в программе «Укрепление здоровья работающих». Составители программы предлагают снижать курящим работникам зарплату в зависимости от количества и длительности их перекуров. А чтобы помочь им справиться со своей пагубной зависимостью побыстрее, предлагается установить на территориях предприятий физкультурные зоны и расставить по периметру тарелки с фруктами.

«На Минздрав обращать внимания не стоит»: Михаил Боярский о штрафах за перекуры на работе

Заядлый курильщик Михаил Боярский, покашливая, без труда разглядел в инициативе Минздрава гешефт корыстные соображения: «Ну на Минздрав всерьез обращать внимания не стоит. Никто никогда не будет платить штрафы за перекур. Они занимаются исключительно бизнесом, больше им ничего не нужно. Им на здоровье людей совершенно наплевать».
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«На Минздрав обращать внимания не стоит»: Михаил Боярский о штрафах за перекуры на работе фотографии
«На Минздрав обращать внимания не стоит»: Михаил Боярский о штрафах за перекуры на работе фотографии
«На Минздрав обращать внимания не стоит»: Михаил Боярский о штрафах за перекуры на работе фотографии
«На Минздрав обращать внимания не стоит»: Михаил Боярский о штрафах за перекуры на работе фотографии
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